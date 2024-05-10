旅英女曝在台老父遭詐一棟房！警揭詐團專攻長者「這些罩門」

一名旅居國外的女子近日在網路上發文，指76歲父親在台遭假投資群組騙走3000萬房子，感嘆「台灣就是詐騙天堂」，引起網友熱議；台北市警方表示，由於高齡者通常已退休有閒錢，又因資訊獲取較慢、容易誤信話術，容易遭受假投資、假檢警手法詐騙，民眾不可不慎。

該名旅外女子貼文指出，她父親加入股票操盤群組，詐團利用長者的孤獨感和個性，洗腦她父親投資讓子女過得輕鬆，又扮專家誆稱已賺好幾千萬，父親信以為真，最後將價值3000萬的房子過戶出去，詐團後續還騙得父親LINE帳號密碼，將相關群組、對話紀錄全刪光，等到她父親發現群組消失，才驚覺上當。

該貼文引起網友各自分享自身受騙經驗，在網路上熱議。台北市警方表示，高齡者常手握退休金，子女或在外工作，且退休長者通常自信見識足夠、不易受騙。

詐團看準長者心理，除以投資名義接近被害者，等到吸引被害者加入群組後，一邊強調「這是內線消息，不能對別人透露」，一邊「一人飾多角」，以投資專家、專員、學員、講師、素人等角色，不斷洗腦被害人，讓其誤以為幸運搭上發財順風車，同時對親友保密。

許多高齡者受騙後，短時間未能反應，直到錢財交出後遲未獲利，或詐團突然失聯，才會意識到自己受騙，但錢財早已難追回。

又有部分長者即便意識到自己受騙，基於羞愧，也不願像子女、親友透露，先前甚至有高齡長者受騙損失百萬元，子女知悉後一時無法接受，詢問「怎麼那麼不小心？」結果被害老婦想不開走上絕路。

此外，統計顯示國內高齡長者也常受假檢警、假冒公務員手法詐騙，因詐騙手法日新月異，長者接收訊息相對不易，若詐團假冒公務員來訊、出示假造的公文等，長者短時間難以辨別真偽，一不小心就相信詐欺話術。