影／涉吸金逾5億元潛逃泰國 調查局押解李陳妙音返台
藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，藉招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣），之後無力支付高額利息潛逃至泰國遭通緝。在台泰合作下，李陳妙音3月在泰國遭逮，今天（9日）被遣返回台，入境後將送至高雄地檢署歸案。
李陳妙音搭乘華航CI-834航班於今天下午3點17分抵達桃園國際機場，調查局人員待該班機旅客都下機後，才從空橋將她帶出來，隨即宣讀權益再由女警為她上銬。媒體詢問李陳妙音有什麼想說的話？她沿路低頭不予回應。
檢調調查，「台灣藍海公司」於2013年6月由劉威廷與綽號「富哥」的李進倫設立，李陳妙音夫婦於2015年間與2人合作，自2016年10月起成立橫跨台灣、泰國的「藍海集團」，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，宣稱每投資100萬泰銖，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本。
不料藍海僅給付投資民眾第1年利息便無力支付，事後共有88位民眾遭騙6億800萬元泰銖。高雄地院今年10月依銀行法判處共犯李進倫、劉威廷12年及10年6月徒刑，但李陳妙音、李長安夫婦已於2019年11月28日即潛逃出境泰國，由雄檢發布通緝，調查局並列為「外逃通緝要犯」緝拿。
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