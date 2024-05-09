快訊

吸金逾5億元潛逃泰國…藍海集團董座夫婦遭遣返 上銬畫面曝

陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

影／涉吸金逾5億元潛逃泰國 調查局押解李陳妙音返台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，藉招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣），之後無力支付高額利息潛逃至泰國遭通緝。在台泰合作下，李陳妙音3月在泰國遭逮，今天（9日）被遣返回台，入境後將送至高雄地檢署歸案。

李陳妙音搭乘華航CI-834航班於今天下午3點17分抵達桃園國際機場，調查局人員待該班機旅客都下機後，才從空橋將她帶出來，隨即宣讀權益再由女警為她上銬。媒體詢問李陳妙音有什麼想說的話？她沿路低頭不予回應。

檢調調查，「台灣藍海公司」於2013年6月由劉威廷與綽號「富哥」的李進倫設立，李陳妙音夫婦於2015年間與2人合作，自2016年10月起成立橫跨台灣、泰國的「藍海集團」，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，宣稱每投資100萬泰銖，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本。

不料藍海僅給付投資民眾第1年利息便無力支付，事後共有88位民眾遭騙6億800萬元泰銖。高雄地院今年10月依銀行法判處共犯李進倫、劉威廷12年及10年6月徒刑，但李陳妙音、李長安夫婦已於2019年11月28日即潛逃出境泰國，由雄檢發布通緝，調查局並列為「外逃通緝要犯」緝拿。

調查局人員宣讀權益後，再由女警為她上銬。記者黃仲明／攝影
調查局人員宣讀權益後，再由女警為她上銬。記者黃仲明／攝影
李陳妙音上銬後在調查局人員戒護下步行於入境長廊。記者黃仲明／攝影
李陳妙音上銬後在調查局人員戒護下步行於入境長廊。記者黃仲明／攝影
李陳妙音面對媒體詢問不發一語。記者黃仲明／攝影
李陳妙音面對媒體詢問不發一語。記者黃仲明／攝影
藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣）潛逃至泰國遭通緝。在台泰合作下，李陳妙音今天被遣返回台，調查局人員於候機內宣讀權益。記者黃仲明／攝影
藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣）潛逃至泰國遭通緝。在台泰合作下，李陳妙音今天被遣返回台，調查局人員於候機內宣讀權益。記者黃仲明／攝影

泰國 通緝 酒店

延伸閱讀

投資柬埔寨房產詐全台7000人 台灣房巢吸金97億遭起訴

上路2年大轉彎 泰娛樂用大麻年底前重列毒品

吸金5.3億潛逃泰國 藍海集團董座李陳妙音夫婦落網

《金孫爆富攻略》泰國男神Billkin 新一輪眼淚收割機

相關新聞

逆轉敗！律師身分證要求不含配偶、父母、役別資訊 最高行不准

律師陳宏奇3年前到台北市文山區戶政事務所換發不含父母及配偶姓名、役別等身分證遭拒，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為...

影／涉吸金逾5億元潛逃泰國 調查局押解李陳妙音返台

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，藉招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（H...

投資柬埔寨房產詐全台7000人 台灣房巢吸金97億遭起訴

台灣首家P2P網路借貸平台旭新公司涉嫌吸金73億元，台中地檢署去年9月已依違反銀行法起訴，中檢搜索旭新時，又發現旭新陳姓...

澎恰恰金主想強制執行「威京小沈」港幣2.29億 少了這步驟失敗了

「威京小沈」威京集團主席沈慶京被藝人澎恰恰金主、百億賭王林秉文持5張、金額達港幣2億2995萬元的本票，向法院聲請強制執...

被控偷吃人妻遭判賠10萬 中院判決重大瑕疵他上訴成功

台中地方法院簡易庭審理方姓男子被控侵害配偶權，因認方男經通知未到庭、沒提書狀爭執，直接判他敗訴應賠10萬元，方不服上訴；...

吸金5.3億潛逃泰國 藍海集團董座李陳妙音夫婦落網

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，以華麗文宣、飯店說明會及泰國實地考察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。