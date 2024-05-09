影／涉吸金逾5億元潛逃泰國 調查局押解李陳妙音返台

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，藉招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣），之後無力支付高額利息潛逃至泰國遭通緝。在台泰合作下，李陳妙音3月在泰國遭逮，今天（9日）被遣返回台，入境後將送至高雄地檢署歸案。

李陳妙音搭乘華航CI-834航班於今天下午3點17分抵達桃園國際機場，調查局人員待該班機旅客都下機後，才從空橋將她帶出來，隨即宣讀權益再由女警為她上銬。媒體詢問李陳妙音有什麼想說的話？她沿路低頭不予回應。

檢調調查，「台灣藍海公司」於2013年6月由劉威廷與綽號「富哥」的李進倫設立，李陳妙音夫婦於2015年間與2人合作，自2016年10月起成立橫跨台灣、泰國的「藍海集團」，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，宣稱每投資100萬泰銖，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本。