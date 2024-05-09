澎恰恰金主想強制執行「威京小沈」港幣2.29億 少了這步驟失敗了

「威京小沈」威京集團主席沈慶京被藝人澎恰恰金主、百億賭王林秉文持5張、金額達港幣2億2995萬元的本票，向法院聲請強制執行，台北地方法院簡易庭司法事務官裁准，但沈慶京不服提抗告，合議庭審理後認為不符合聲請強制執行要件，廢棄原裁定，並駁回林的聲請，可再抗告。

林秉文持有沈慶京簽發的5張本票，發票日為2018年10月23日，到期日為2022年1月31日，金額分別為4張各港幣5000萬元、1張港幣2995萬元，共計港幣2億2995萬元，因沈慶京於到期日後均未付款，而向法院聲請准予強制執行。

北院簡易庭司法事務官今年1月22日裁准強制執行；沈慶京提告主張，他未欠林秉文票款，更無任何原因關係存在，經委請律師閱卷後，發現本票上載明的到期日都不是自己填寫，也沒有授權可代為填寫的事項，而是有人想要延後本票付款請求權的3年法定消滅時效期間，加以變造填入的。

沈慶京指出，林秉文從來沒有拿本票向他提示付款，可從林秉文聲請狀全文均未出現「提示」本票2字，顯見林不敢主張曾向他提示過本票，認為原裁定有誤。