澎恰恰金主想強制執行「威京小沈」港幣2.29億 少了這步驟失敗了
「威京小沈」威京集團主席沈慶京被藝人澎恰恰金主、百億賭王林秉文持5張、金額達港幣2億2995萬元的本票，向法院聲請強制執行，台北地方法院簡易庭司法事務官裁准，但沈慶京不服提抗告，合議庭審理後認為不符合聲請強制執行要件，廢棄原裁定，並駁回林的聲請，可再抗告。
林秉文持有沈慶京簽發的5張本票，發票日為2018年10月23日，到期日為2022年1月31日，金額分別為4張各港幣5000萬元、1張港幣2995萬元，共計港幣2億2995萬元，因沈慶京於到期日後均未付款，而向法院聲請准予強制執行。
北院簡易庭司法事務官今年1月22日裁准強制執行；沈慶京提告主張，他未欠林秉文票款，更無任何原因關係存在，經委請律師閱卷後，發現本票上載明的到期日都不是自己填寫，也沒有授權可代為填寫的事項，而是有人想要延後本票付款請求權的3年法定消滅時效期間，加以變造填入的。
沈慶京指出，林秉文從來沒有拿本票向他提示付款，可從林秉文聲請狀全文均未出現「提示」本票2字，顯見林不敢主張曾向他提示過本票，認為原裁定有誤。
北院合議庭核閱相關證據，認為林秉文既未陳述是於何時、向何人及如何提示本票，難以認定聲請強制執行前，林已向沈慶京提示要求付款，欠缺行使追索權所必備的形式要件，認為林秉文聲請不合法，故廢棄原裁定，裁定駁回林秉文的聲請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言