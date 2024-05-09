發監不到想「做球」給警 苦等近月還沒被通緝竟批檢效率差
一名準備發監執行的男子小陳（化名），執行當天未報到，等候檢方發布通緝，原本打算通緝令下來後，再請警界友人來抓，沒料苦等近一個月卻仍未被通緝，小陳積蓄快花完，氣得投訴媒體，質疑檢方發布通緝的效率太差；檢方表示，通緝有程序，受刑人應依規定至地檢報到。
小陳因涉刑案被判刑，近期收到檢方執行傳票後，原定自行到地檢署報到，不過他心想既然都要入監，何不等乾脆讓檢方發布通緝，他再讓警界友人「做業績」，於是並未如期至地檢署報到。
小陳說，原本預期一周執行未到就會發布通緝，苦等近1個月，怎料通緝名單上還是沒有他的名字，因等候執行無法工作，身上積蓄所剩不多，卻遲遲無法入監執行，氣得投訴媒體質疑檢方通緝效率太差，「真的快要餓死了」。
檢察官聽到小陳投訴內容臉露無奈，一名檢察官指出，發布通緝有其程序，執行未到後會由檢察官請警方拘提，拘提未到才會發布通緝，因小陳本來就要發監執行，與其等候通緝，應依規定立即到地檢署報到執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言