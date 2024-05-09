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發監不到想「做球」給警 苦等近月還沒被通緝竟批檢效率差

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

一名準備發監執行的男子小陳（化名），執行當天未報到，等候檢方發布通緝，原本打算通緝令下來後，再請警界友人來抓，沒料苦等近一個月卻仍未被通緝，小陳積蓄快花完，氣得投訴媒體，質疑檢方發布通緝的效率太差；檢方表示，通緝有程序，受刑人應依規定至地檢報到。

小陳因涉刑案被判刑，近期收到檢方執行傳票後，原定自行到地檢署報到，不過他心想既然都要入監，何不等乾脆讓檢方發布通緝，他再讓警界友人「做業績」，於是並未如期至地檢署報到。

小陳說，原本預期一周執行未到就會發布通緝，苦等近1個月，怎料通緝名單上還是沒有他的名字，因等候執行無法工作，身上積蓄所剩不多，卻遲遲無法入監執行，氣得投訴媒體質疑檢方通緝效率太差，「真的快要餓死了」。

檢察官聽到小陳投訴內容臉露無奈，一名檢察官指出，發布通緝有其程序，執行未到後會由檢察官請警方拘提，拘提未到才會發布通緝，因小陳本來就要發監執行，與其等候通緝，應依規定立即到地檢署報到執行。

圖為受刑人至地檢署準備發監執行畫面，與文中當事人無關。本報資料照片
圖為受刑人至地檢署準備發監執行畫面，與文中當事人無關。本報資料照片

檢察官 通緝

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