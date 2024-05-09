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疑夫外遇狂撥無聲電話騷擾辣個女人 醋婦被罰5千

聯合報／ 記者牟玉珮／基隆即時報導

基隆一名女房仲今年2月到3月間，不分時段接獲無聲電話，或一接通，對方就掛斷，不堪其擾報警追查。郭姓婦人到案後坦承因懷疑她是丈夫的外遇對象，才會持行動電話不斷騷擾。基隆地院簡易庭近日以違反社會秩序維護法，藉端滋擾住戶，裁定罰她5千元。

警方移送指出，郭姓婦人從今年2月到3月間，長達18天之間，持續多次打給對方，並在對方接聽後立即掛斷或保持沉默，以此方式藉端滋擾，由於她坦承懷疑對方是小三才打騷擾電話，並有雙方通聯紀錄證明，警方以郭婦明顯精神滋擾，依違反社會秩序維護法移送法辦。

法院認為，郭婦僅因懷疑對方與其丈夫有不正當關係，行為已嚴重超出合理範圍，造成被害人不堪其擾，已踰越此事在一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，所為實屬不該，最終判她罰款五千元。

基隆一名婦人懷疑丈夫有小三，撥打無聲騷擾電話，基隆隆地院簡易庭近日以違反社會秩序維護法，裁定罰她5千元。示意圖／ingimage
基隆一名婦人懷疑丈夫有小三，撥打無聲騷擾電話，基隆隆地院簡易庭近日以違反社會秩序維護法，裁定罰她5千元。示意圖／ingimage

丈夫 基隆 罰款

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