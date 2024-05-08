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書記官工作權益促進會3訴求 盼解決司法過勞問題

中央社／ 台北8日電

近日發生法官墜樓、女法官在辦公室昏迷、書記官因病過世等事件，引起全民對司法官工作負荷量過重、過勞的重視。 圖／聯合報系資料照片
近日發生法官墜樓、女法官在辦公室昏迷、書記官因病過世等事件，引起全民對司法官工作負荷量過重、過勞的重視。 圖／聯合報系資料照片

為解決第一線司法人員過勞問題，台灣書記官工作權益促進會今天提出3訴求，呼籲書記官等全國公務人員應適用職業安全衛生法、檢察署書記官與檢察官比例不得低於1比1.5，及司法院法務部應邀促進會共同討論，簡化行政流程。

近日發生法官墜樓身亡、女法官在辦公室昏迷、書記官因病過世等事件，引發討論。

由全台各地現職書記官所組成的台灣書記官工作權益促進會，今天與國民黨立委吳宗憲、台灣民眾黨立委黃國昌在立法院召開記者會，並提出3項訴求，希望消弭第一線司法人員的工作困境。

台灣書記官工作權益促進會指出，這3項訴求分別是「要職安」，即包含書記官等全國公務人員應全面適用職業安全衛生法，以及要「補人力」，讓檢察署書記官與檢察官比例不得低於1比1.5，另外就是「減業務」，即司法院、法務部應邀請書記官工作權益促進會，共同討論簡化行政流程，減輕書記官行政作業負擔。

吳宗憲說，會盡快推出相關修法版本，在最快時間內解決司法過勞問題，因為有合理的案件量，才會有合理的司法品質，否則目前司法品質遭人詬病，這樣的案件量根本不敢要求司法官或司法體系有合理的裁判品質。

黃國昌指出，今天提出補人力的訴求，攸關的絕對不僅是書記官個人工作權益，也會衝擊司法裁判的品質，以及司法正義的實踐。

司法官 司法院 書記官 檢察官 法務部 過勞

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