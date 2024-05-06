處理境外廢棄物 永盛要基市府付5億多元價差…法官駁回

基隆市一般廢棄物最終處置場原營運廠商永盛公司，指市府交付永盛處理非基隆境內廢棄物焚化灰渣，卻以「優惠價」計費蒙受損失，訴請市府給付5億多元價差。基隆地方法院審理後，指雙方契約目的在解決天外天焚化廠產生的廢棄物，永盛不能再區分境內境外，駁回告訴；永盛不服判決上訴。

永盛提告指出，基市府在2003年間提出「基隆市政府鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」，以解決轄區垃圾處理問題。永盛在2004年7月12日獲得BOO案最優申請人資格，雙方在同年9月20日簽訂契約書。

永盛在簽約後自備土地及資金，在市府核准區域興建最終處置場，契約期間自2008年7月17日至2023年7月16日，由永盛收受處理契約內容的廢棄物，市府則以當時市價7成優惠價給付委託處理費用，用以回饋市民。

永盛表示，市府在2021年間在未事先告知及取得永盛同意下，將市府或天外天焚化廠代操作廠商自行對外收受廢棄物焚化灰渣，交由永盛處理，且費用以優惠價格計算。永盛對非基隆市轄區垃圾或廢棄物、代操作廠商接收廢棄物無處理義務，收受這些廢棄物造成最終處置場空間減損，並讓永盛短收處理價差5億5738萬6637元，請求法院裁判市府給付。

基市府抗辯，BOO契約有約定永盛營運期間，應保留市府保證交付可進場廢棄物量容量後，可收取外縣市廢棄物。從2008到2013年間基隆市飛灰累積進場量為5萬5486.9公噸，僅約定進場量的1/3，全部契約營運期間飛灰累積進場量則為13萬8323.2公噸，均未逾約定的前6年保證量15萬5490公噸，市府交付進場廢棄物量並無違反誠信原則。

市府指出，外縣市進入基隆市天外天焚化廠處理的廢棄物，經處理後的產出物符合契約中委託處理量範疇。雙方契約時，永盛就知道市府因政策或其他需求，交付處理廢棄物時不得拒絕，處理費用也依約計算。

市府說，永盛曾在2007年12月7日函請市提供天外天焚化廠相關資料，市府一周後回函，就載明天外天焚化廠自行接收外縣市一般事業廢棄物總量，顯見永盛在正式營運前，就道天外天焚化廠有收取基隆市轄區外垃圾。灰渣再利用處理後的產出物，永盛再利用收入歸其所有，更可佐證市府無不當得利，聲請駁回告訴。

法官審理後指出，BOO契約約定營運前6年，市府應交付保證量15萬5490公噸廢棄物，並支付委託處理費用，永盛則不得拒絕市府因政策或其他需求提供處理的廢棄物進場，至於廢棄物來源未無限制，難認契約有約定廢棄物來源僅限基隆市轄區。

從雙方公文往來，法院認為締約時，永盛已知廢棄物非僅限來源為基隆市轄區。永盛主張招商文件僅提及基隆市轄區內之垃圾產出量及處理方式，顯見未將外縣市垃圾、廢棄物作為標的，但招商文件第2章提及招商是為解決天外天焚化廠產生的灰渣、飛灰固化物、溝泥及不可燃廢棄物最終處理問題，永盛主張僅處理基隆市轄區廢棄物難以採信。

法官指出，BOO案締約目的在解決天外天焚化廠產生的廢棄物，永盛不能再加以區分，僅處理基隆市轄區廢棄物。永盛營運前6年處理市府交付廢棄物總量為5萬5486.93公噸，遠低於契約保證量15萬5490公噸，即便加計到2022年處理的廢棄物總量也亦未超過，堪認無論廢棄物來源為基隆市轄區內外，永盛都有收受處理義務，今年2月駁回告訴。