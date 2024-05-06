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移民署前資訊組長辦理標案涉收賄 貪汙罪判刑13年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

內政部移民署前資訊組組長施明德被控藉辦理標案收受廠商賄賂，檢方依貪汙等罪起訴施與廠商，台北地院審理，日前依貪污汙收受賄賂罪判施有期徒刑13年6月、依幫助詐欺罪判施有期徒刑6月，得易科罰金。本案可上訴。

台北地檢署獲檢舉分案偵查，2019年發動搜索、約談，偵辦施明德、李奇申相關廠商22人，施明德偵查中羈押禁見，依貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌起訴，檢方起訴時建請法官對施明德、李奇申從重量刑。

檢方指控，施明德2009年8月7日任職移民署移民資訊組組長，同年9月辦理預算金額1800萬元的「外網安全節能終端設備購置案」，卻與廠商跨越科技負責人李奇申主導標案需求說明，安排李奇申得標。

檢方起訴說，移民署2010年間再辦理「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，施再度提前將標案需求告知李奇申，協助李得以提早開發、測試軟體，最後由大同等公司以7億多元得標。

法院審理多年，日前依貪汙罪判施明德有期徒刑13年6月，褫奪公權6年，再依幫助詐欺罪判施有期徒刑6月，得易科罰金，全案相關被告分別判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

施明德 移民署 貪汙

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