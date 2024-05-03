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台通光電內線交易獲利1億...董座兒子李嘉豪不服遭羈押 抗告結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光以高價取得市府監視系統合約，辦案人員查出，台智光母公司台通光電在搜索前公告買回庫藏股，檢方認為董事長李慶煌的兒子、台通光電董事長特助李嘉豪涉犯內線交易等罪，搜索約談後聲押獲准；李嘉豪提抗告，台灣高等法院今裁定駁回抗告，全案確定。

高院裁定指出，台北地院以李嘉豪涉違反證券交易法內線交易及操縱股價罪，犯罪嫌疑重大，有事實足以認定有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小手段，不足確保追訴程序的順利進行，而有羈押及禁止接見、通信必要，裁定羈押禁見並無違誤或不當。

李嘉豪涉嫌將利多訊息提前洩漏給2名前妻、母親買賣股票，不法套利上億元，檢廉搜索、約談李慶煌、李嘉豪、李慶煌的女兒李宜娟等9人到案，依證交法偵處，訊後李嘉豪前妻黃明慧以350萬元交保、李嘉豪另一前妻李季芹200萬元交保，李慶煌妻子謝燕春300萬元交保，台通光電副理石富宇50萬元交保，其餘請回。

台通光電2012年為配合台北市府推動「光纖到府」專案，與市府簽訂25年合約，台通董事長李慶煌成為台智光董事長。檢廉蒐證，陳重文涉嫌利用職權圖利台智光，今年3月14日搜索、約談陳重文及台智光、台通光電公司負責人李慶煌9人，陳重文聲押禁見獲准，李慶煌以350萬元交保。

檢廉再查出，台通光電今年3月8日公告，董事會決議從集中交易市場買回庫藏股並削除股份，預定從3月11日到5月10日買回500萬股，價格區間預定在26元到35元，買回總金額上限11.3億元等。

台通光電公告利多消息後，股價漲逾33元，3月14日台通光電股價就因子公司台智光捲入陳重文案遭搜索，跌破25元，檢廉認為，李慶煌、李嘉豪等人涉嫌於禁止交易期間藉由親友帳戶買賣台通光電股票，犯證券交易法內線交易罪。

台通光電董事長李慶煌的兒子李嘉豪。圖／聯合報系資料照片
台通光電董事長李慶煌的兒子李嘉豪。圖／聯合報系資料照片

內線交易 台智光 陳重文

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