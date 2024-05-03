男子酒駕撞死空少賠了800萬元判刑6年8月 判決理由曝光

有酒駕前科的男子向詠強酒駕撞死新加坡籍空少被訴，台北地院國民法官法庭今天判向有期徒刑6年8月；判決理由說，向第3次酒駕被捕，不過，被害人闖紅燈過馬路也是肇事的次因，審酌向已賠償800萬元等，依法判決。

法院指出，酒駕致死案經國民法官、職業法官合議庭審理後，認定向詠強符合自首要件，可依法減刑，不過，向主張依刑法情堪憫規定再減一次，在客觀上卻不足以引起一般人同情，也沒有情輕法重之處，不能再減。

判決書指出，向詠強已於2015年、2019年兩次因酒駕案判刑確定並執行完畢，撞死新加坡空少是他第3次酒駕遭查獲，這次還導致行人死亡，向不僅無照駕駛，另有超速的情況。

不過，被害的空少在事故發生時，雖然是走在行人穿越道上，但違規闖紅燈，還是有可以歸責之處，考量向詠強與死者家屬以800萬元達成和解並屢行完畢，向已彌補過錯等，依法量刑。

依檢方起訴，向詠強2022年11月1日飲用半瓶紅酒，前往自己經營的舒療店，晚間開車返家途中，行經台北市敦化南路2段撞上54歲新加坡籍空少，空少經送醫搶救不治身亡，向肇禍後，被測出酒精濃度每公升0.58毫克。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康