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高雄男花200萬走私620隻印度星龜意圖牟利 獲判緩刑

中央社／ 高雄3日電

高雄市張姓男子以新台幣200萬元走私620隻保育類印度星龜被逮。印度星龜示意圖。圖／擷取自台北市立動物園官網
高雄市張姓男子以新台幣200萬元走私620隻保育類印度星龜被逮。印度星龜示意圖。圖／擷取自台北市立動物園官網

高雄市張姓男子以新台幣200萬元走私620隻保育類印度星龜被逮，到案後坦承犯行，台灣高雄地方法院審酌犯後態度良好，依違反野生動物保育法判刑1年，緩刑3年，全案仍可上訴。

法院審理時，指張姓男子罔顧政府大力宣導保育野生動物用心，竟為圖日後販售牟利，未經主管機關同意非法輸入珍貴稀有印度星龜。

法官認為張姓男子無視運送過程中，每隻有情生命可能傷亡風險，但念在犯後坦承犯行，依非法輸入、買賣保育類野生動物罪判刑1年，緩刑3年，並須支付公庫30萬元，提供60小時義務勞務，接受法治教育2場次。

根據台灣高雄地方檢察署起訴書，張姓男子透過綽號「金牛」男子居間聯繫，以200萬元從國外購買600隻「印度星龜」，賣家基於船隻運輸過程可能損耗，再多給張姓男子20隻。

張姓男子去年在高雄前鎮漁港附近載回620隻烏龜到左營區住處飼養，經2個多月培育，發現烏龜狀態不佳、2隻死亡，決定退貨。

檢方說，張姓男子再與「金牛」聯繫後，去年9月23日晚間7時許載印度星龜到約定退貨地點時，遭海洋委員會海巡署人員查獲。

印度 海巡署 烏龜

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