貴婦奈奈男友媽被控詐欺 黃林麗真母子收400萬挪作投資失利挨告

貴婦奈奈蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，今黃立雄夫妻遭潛返解送歸案，黃林麗真另涉詐欺案，稱要為福智佛教團體接班上師蓋房詐400萬元挨告。士林地檢署認此案為民事糾葛與刑責無涉，已不起訴處分黃博鴻（黃博健胞弟），黃林麗真則未到案才遭通緝，今檢方將訊問釐清此案。

據悉，陳姓男子指控，福智佛教團體成員黃林麗真向他稱說替接班上師建造台灣住處，需要投資款，2011年8月間匯款400萬元至黃博鴻（黃博健胞弟）的帳戶，黃博鴻當天還在超商交付他5張面額1萬7500元的支票利息及面額400萬元的本票，母子倆拿到400萬後卻沒有建造接班上師在台住處，因而提告詐欺。

黃博鴻到案否認犯行，他供稱這不是詐欺，不知母親在佛教團體的互動，這筆錢是陳男同意借他先用來投資，所以才會開立支票、利息支票給陳男，但他投資虧損，沒辦法還款，也與陳男約定分期還款；2018年間已還235萬元，但陳男卻稱他欠328萬餘元，向法院聲請支付命令，雙方已在2018年調解，以170萬元和解，每月再支付陳男10萬元。

士檢認為，陳男匯款當日，黃博鴻開立支付本金及利息支票供作擔保，陳男評估風險後而借款，難認黃博鴻施用詐術，且依照民事聲請支付命令、調解筆錄等，認為黃博鴻沒有逃避債務，此案是投資失利而無法返還借款，屬於債務不履行的民事糾葛，與刑責無涉，宜循民事途徑解決，全案詐欺罪嫌不足，給予不起訴處分。

此案債務糾紛案，黃博鴻已獲不起訴處分，而未到庭的黃林麗真則被通緝，黃林麗真加拿大潛返回國，調查人員將解送士檢歸案，檢察官將訊問釐清此案。