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長榮張國華遭控涉內線交易 北檢追查金流資料

中央社／ 台北3日電

長榮集團創辦人張榮發長子張國華。圖／聯合報系資料照片
長榮集團創辦人張榮發長子張國華。圖／聯合報系資料照片

北檢偵辦長榮集團創辦人張榮發長子張國華被控內線交易，日前向證交所調取股市監控報告，並發交調查局清查內部人與關係人金流。北檢指出，此案仍由檢肅黑金專組偵辦。

長榮海運股東、律師林文鵬4月22日到北檢提告張國華及長榮董事柯麗卿涉嫌於長榮海運去年8月14日處分長榮航空股票的重大消息公布前買賣長榮海運股票，涉違反證券交易法內線交易罪；4月24日再到金管會證期局檢舉。

檢察官為釐清案情，已傳喚相關告訴人到庭，也針對長榮海運股價走勢圖等公開資料進行蒐證，並向台灣證券交易所調取股市監控報告，認定重大消息明確或成立時間點，並查明重大訊息發布前後，有無價量交易異常之處。

另一方面，檢察官已發交法務部調查局清查相關內部人的金流資料，查明扣款帳戶的交易明細、資金來源、實際使用人等資料。據指出，由於張榮華被控以境外的巴拿馬長榮國際公司處分長榮海運股票，檢察官也發交調查局清查此部分金流有無異常。

張國華當時透過聲明指出，他在去年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易購買股票，至今沒有賣出的計畫，交易依法申報，無內線交易，無任何獲利。

他表示，近期經營權紛爭再起，有心人不斷操作媒體、濫用資源，推論他與柯麗卿涉內線交易，希望兄弟紛爭不要波及無辜，也尊重司法調查。

內線交易 檢察官 長榮

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