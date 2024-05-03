高雄男騎士撞世運活動拱門意外慘死 主辦方賠償逾303萬

高雄世運主場館2022年3月舉辦某自行車活動，因完賽時終點拱門未確實移除，造成魏姓男騎士摔車倒地，因頭部外傷住院6天，最終仍傷重不治。事後，莊姓活動負責人一度逃匿，經緝捕歸案後坦承疏失，莊與主辦單位連帶賠償家屬303萬6000元；近日，橋頭地方法院依過失致人死罪處莊女5月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，該自行車活動當天擬交通管制至下午3時許，因活動提前結束，現場人員撤除交通管制，並未將活動拱門移置安全處所，以至於魏男下午2時17分許騎車途經世運大道火炬前，未注意車前狀況，不慎碰撞終點拱門，當場人車倒地，因頭部外傷併腦震盪及多處擦挫傷，經住院治療6天後，併發肺炎及敗血症亡故。

案經車輛行車事故鑑定委員會覆勘鑑定，認肇責主因為死者未注意車前狀況，其次為活動方道路交維設施未完善所致。

據悉，案發時，莊為高雄市多元運動推廣協會理事長，她於警詢及偵查時供稱，當時明知拆除拱門的廠商尚未到場，義交已撤哨，應對事故活動期間發生意外負責，但否認過失致死犯行，辯稱，當天以為魏男被醫院告知沒事有出院，怎料，隔天又進了醫院，不認為死因與事故有因果關係。

由於，本案審理時，莊一度傳喚未到，橋頭地院於去年12月28日發布通緝，30日為警緝獲。事後，莊坦承犯行，並向被害人達成調解，連同主辦單位賠償魏家303萬6000元，魏妻具狀請求法院從輕量刑，並表示不予追究。