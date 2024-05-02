男假冒律師詐前女友母210萬 檢起訴求刑2年半

家住桃園中壢的31歲邱姓男子，去年得知林姓前女友胞弟在台中出車禍撞傷人，誆稱可代為居中協調與對方和解，以減輕刑責，詎料取得林母給付的210萬元後，拿錢不辦事，林弟仍因過失傷害遭訴才知受騙，桃園地檢署認為林女家境不寬裕，邱男卻趁人之危行騙，依詐欺取財罪起訴並向法院建請判處2年6月徒刑。

起訴指出，邱男先前與林姓女子交往，去年元月間，得知女友的胞弟在台中市出車禍撞傷人，遭對方提告過失傷害罪嫌，案件正在台中地檢署偵查中；邱竟向林女誆稱自己有辦法可協助處理損害賠償事宜，林女因此將邱介紹給媽媽，邱與林母聯繫時，竟向她謊稱自己是律師，有處理類似刑案的豐富經驗，可替林母出面以優渥條件與傷者洽談和解，讓林子減輕刑事責任。

林母不疑有他，自去年元月起至4月間，依照邱男的要求，陸續交付12至40萬元不等的金額給邱，或是邱派來的人，累計共交付210萬元要作林子車禍的和解金，但邱獲取款項後均用於他處；事後林子所涉車禍案件仍因過失傷害案件遭台中地檢署起訴，林母才知，檢方偵查過程中，傷者根本並未收到分毫的賠償金，氣得向邱要求還款遭拒，憤而提告。