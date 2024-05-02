撞死矽品工程師後被女友潑汽油燒死...台中叼菸惡男過失致死不起訴

台中李姓男子3月12日開車疑恍神，沒踩煞車就高速撞飛停等紅燈的29歲陳姓矽品工程師，害陳拋飛重摔慘死。陳的家屬對李提告殺人罪嫌，檢方依過失致死罪嫌命李30萬元交保，未料李男4月9日和謝姓女友大吵，遭謝女潑汽油點火燒死，因李男已死亡，檢方昨偵結予以不起訴。

檢警調查，李男（41歲）3月12日開車經西區忠明南路、五權五街疑似恍神，沒踩煞車就高速撞飛停等紅燈的陳男，李肇事後留在現場叼菸態度輕浮，陳男腦部重創送醫搶救5天，最後仍因腦死家屬忍痛拔管。

檢察官3月14日相驗遺體後，警方通知李男卻不到，警方持拘票到他西屯區租屋處逮人，移送過程李被上銬不斷痛哭，還啜泣一再道歉說「對不起」、「我有踩煞車」。

陳男的家屬也對李男提告殺人罪嫌，台中地檢署檢察官複訊後，以李男涉犯過失致死罪嫌嫌疑重大，但無羈押必要，命30萬元交保，限制出境出海。

未料李男交保後，4月9日早上和謝姓女友在住家外發生激烈口角，李男不斷嗆聲、言語挑釁，謝女不過衝進屋拿汽油朝他潑灑還用打火機點燃，李當場被燒成火球痛到慘叫，緊急送醫全身有68％燒燙傷，搶救5天仍宣告不治。

由於李男已經死亡，台中地檢署依刑事訴訟法第252條第6款規定，被告死亡者，應為不起訴處分，昨天偵查終結予以李男不起訴。