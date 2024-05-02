貴婦奈奈男友父母詐欺被通緝 2人明抵桃機分送北檢、士檢歸案

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，外傳在海外遭黑道追殺。台大婦產科前名醫黃立雄夫妻，日前聯繫我國調查局願意返台，夫妻明早抵達桃園機場，黃立雄解送北檢，黃林麗真則另與人有債務糾紛，挨告詐欺在案，遭士林地檢署通緝至2036年，將解送士檢歸案。

據悉，名醫的妻子黃林麗真，曾因涉債務糾紛捲入官司，台北地檢署給予不起訴處分，2019年間因涉及另案債務糾紛，挨告詐欺罪，因屢傳未如期到庭且潛逃出境，遭士檢發布通緝，通緝時效至時效至2036年8月。

調查局指出，黃立雄與黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」但加國當地法院認定，2人非政治因素，屬違法居留，裁定駁回申請，遣返回台。黃立雄、黃林麗真已被加國移民官上銬帶上飛機，航班預計5月3日清晨抵達桃園機場，隨後我國調查官將分別押解黃立雄至北檢、黃林麗真送士檢歸案。檢方訊問後決定是否交保，或向法院聲押。