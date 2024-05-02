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貴婦奈奈男友父母詐欺被通緝 2人明抵桃機分送北檢、士檢歸案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，外傳在海外遭黑道追殺。台大婦產科前名醫黃立雄夫妻，日前聯繫我國調查局願意返台，夫妻明早抵達桃園機場，黃立雄解送北檢，黃林麗真則另與人有債務糾紛，挨告詐欺在案，遭士林地檢署通緝至2036年，將解送士檢歸案。

據悉，名醫的妻子黃林麗真，曾因涉債務糾紛捲入官司，台北地檢署給予不起訴處分，2019年間因涉及另案債務糾紛，挨告詐欺罪，因屢傳未如期到庭且潛逃出境，遭士檢發布通緝，通緝時效至時效至2036年8月。

調查局指出，黃立雄與黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」但加國當地法院認定，2人非政治因素，屬違法居留，裁定駁回申請，遣返回台。黃立雄、黃林麗真已被加國移民官上銬帶上飛機，航班預計5月3日清晨抵達桃園機場，隨後我國調查官將分別押解黃立雄至北檢、黃林麗真送士檢歸案。檢方訊問後決定是否交保，或向法院聲押。

全案起源於，蘇陳端與黃博健在台設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，2018年無預警倒閉，消費者提告2人違法吸金高達10億元潛逃出境，檢方通緝蘇陳端與黃博健及診所負責人、名醫黃立雄，通緝時效至2043年。蘇陳端日前指出，當年向錢莊借錢，沒想到竟是台灣知名黑道，她無法償還高額利息，擔心遭黑幫追殺，才會全家人逃亡加拿大。

貴婦奈奈。本報資料照片
貴婦奈奈。本報資料照片

加拿大 桃園機場 通緝

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