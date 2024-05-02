酒測一吹0.25...他強辯「儀器有公差」 法官採信判無罪

賴姓男子前年疫情期間騎機車載友人行經桃園市平鎮區，因未載口罩被警攔檢，警聞到酒味見他臉色紅，測得他呼氣酒精含量達每公升0.25毫克，依公共危險罪嫌送辦。他不服，不是辯稱警方臨檢違法，就說退酒慢，還說儀器有問題等。法官審理認為酒測器確實有可能存在正負0.02到0.03的檢定公差，加上無其他影響駕駛行為，判他無罪。

判決書指出，賴男於民國111年7月10日晚上在住處飲用啤酒6罐後，第二天上午7時許，騎機車載友上路，行經桃園市平鎮區龍福路，為警攔檢，測得呼氣酒精達每公升0.25毫克。依刑法規定，若駕駛動力交通工具，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，即觸犯公共危險罪。警依法移送，並經檢方起訴。

對於「剛好」在0.25觸法界限，賴男不服，他請律師辯解，說他騎機車行經該路段，僅因口罩脫落而停路邊戴好，並未有「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」的情形，員警即追上來盤查臨檢程序違法，就算臨檢程序合法，他酒測值0.25，在酒測儀器容許一定範圍內公差，他呼氣所含酒精濃度可能低於每公升0.25毫克，依照罪疑惟輕原則，應為無罪。

法院當庭勘驗執勤員警密錄器影像，當時警員見賴男騎機車自對向車道迎面駛來，立刻迴轉至對向車道，賴男機車停放於路邊，放慢速度並詢問賴男，「啊你怎麼沒戴口罩？」法官認為當時賴男衣領敞開，臉頸處泛紅，警員透過肉眼目視，觀察到賴男面容，有客觀合理懷疑易生危害的酒駕行為，攔停並查證身分屬合法。

當時警員詢問賴男姓氏並問「昨晚有喝酒嗎？」往他身上靠近嗅聞兩次後，告知「有一點味道了。昨天喝啤酒喔？」賴男回覆「昨天」，警說「對啊，有啤酒味。」提供瓶裝水給賴男漱口，他告知前一晚喝了三罐啤酒還有一杯保力達，退酒很慢。因擔心酒駕被罰，賴男詢問若拒測會被罰多少錢，警告知拒測的後果。

賴男當時問友人「身上味道很重嗎？」對方告知「有一點」。警請賴男漱口後休息一下，並再度告知拒絕酒測要罰18萬。法官認為，如此可證警方有具體事實足認賴男騎機車易生危害，自得依法要求測試酒精濃度。經當場測得酒精濃度為每公升0.25毫克，被告知已違反公共危險罪告知3項權利，並將銬上手銬後以現行犯逮捕。

雖然逮捕合法，不過，法院也詢問酒測器廠商崧浩科技公司，確認有存在正負每公升0.02到0.03毫克檢定公差，難以排除施測時體內實際呼氣酒精濃度可能介於0.23mg/L至0.24mg/L間，可合理懷疑低於每公升0.25毫克的標準，加上無記載其他如無語無倫次、意識模糊、攻擊、咆哮等，也未做其他如直線、平衡、同心圓測試等。法官認為除酒測紀錄表外，無其他證據有因喝酒不能安全駕駛，不能證明犯罪，自應諭知無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康