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再不還家都沒了 酒駕男拒繳罰鍰房產遭查封

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名林姓男子因2度酒駕遭裁處罰鍰，另滯欠牌照稅及其他交通違規罰鍰，共44萬餘元卻拒繳，直到行政執行署新北分署囑託桃園分署查封其名下位於桃園市龜山區的房產打算拍賣，林男才終於發現不妙，為了避免家人流離失所，趕緊繳清全部欠款。

新北分署指出，該名年逾5旬的林姓男子，先後於2016、2021年間2度酒駕被判刑，卻不知悔改，又於2021年8月及去年7月酒駕遭查獲，分別遭裁處12萬元及21萬元罰鍰。另外，林男孩欠繳牌照稅、健保費、高速公路通行費，且以及闖紅燈、超速、無照駕駛、違規轉彎等交通違規罰鍰，連同酒駕罰鍰合計44萬餘元。

新北分署受理後，多次通知林男到場繳納，但林男仍置之不理，後來經查發現林男名下有間位於桃園市龜山區的房產，為坪數約32坪的大樓住宅，現由林男家人居住，今年3月29日函請地政機關加以查封，這才迫使林男及家人趕緊出面，一次繳清全部欠款。

新北市一名林姓男子因積欠酒駕罰鍰、牌照稅及其他交通違規罰鍰共44萬餘元，遭行政執行署新北分署查封房產，才終於繳清全部欠款。圖／新北分署提供
新北市一名林姓男子因積欠酒駕罰鍰、牌照稅及其他交通違規罰鍰共44萬餘元，遭行政執行署新北分署查封房產，才終於繳清全部欠款。圖／新北分署提供

桃園 酒駕

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