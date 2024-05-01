海上救災國賠案二審敗訴 空勤總隊：持續上訴

「持續上訴」。空勤總隊海豚直升機編號NA-106號機在2018年12月5日執行基隆彭佳嶼海難救援任務，海巡署特勤士官長柯博承吊掛時二度撞擊海面休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折，傷重殉職，家屬申請國家賠償案，台灣高等法院今天判決結果國賠案成立，空勤總隊的過失行為與損害結果之間，具有相當因果關係，空勤總隊應負賠償責任，需賠償1138萬元，空勤總隊表示會上訴，並稱法院判決對救災人員工作士氣是一大打擊。

空勤總隊今對此案表示深感遺憾，強調空勤總隊自2004年成立至今年4月底，共執行緊急空中救難及救援任務2萬8662架次，救援人數高達8223人，期間不計次數都是在高度危險的客觀環境，包含惡劣天候、地形地物多處障礙、油料不足安全存量或天色昏暗等不利條件，始終以救人第一為己任，而法院判決對全國救災機關執行人員冒著生命危險搶救立場上，無疑是重大影響，更是對工作士氣一大嚴重打擊，為保障應有的權益，將會繼續提出上訴。

2018年12月5日傍晚，蒙古籍貨輪「W-STAR」印尼籍船長在彭佳嶼海域口吐白沫、失去生命跡象，船員透過無線電求救，柯博承受命搭空勤總隊AS365N3型（海豚）直升機救援，柯搭吊籠下降到貨輪，將船長送上直升機。柯因吊掛時二度撞擊海面休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折，傷重殉職；柯母、柯妻和雙胞胎女兒向空勤總隊請求國家賠償，台北地方法院2022年一審判空勤總隊賠償1319萬餘元，全案經上訴，高院仍認定空勤總隊的過失行為與損害結果之間，具有相當因果關係，今改判空勤總隊賠償1138萬元。