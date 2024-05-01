法官吸乳女書記官喊再5分鐘就好 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

士林地方法院停職法官蔡明宏被控在陽明山上強制猥褻女書記官、女法官等人，被士林地檢署起訴，蔡明宏認為士院二度將他移送法官評鑑委員會，主觀上已認定他有相關犯行，存在不當偏見，而聲請移轉管轄獲准；台北地方法院今開庭，蔡明宏庭前仍否認犯行，並稱「誣賴陷害別人的人，上天是會懲罰他的」。

蔡明宏開庭前指出，「我還是堅持沒有對告訴人性騷擾」，告訴人A女部分在2008、2010年間已經過行政調查，說明他沒有騷擾A女；至於告訴人B女部分，首先B女先說自己死都不會忘記她的行車路線和停車地點，還有她夫妻定情的餐廳，但經過他反駁之後，B女又說記錯了。

蔡明宏表示，其次，B女說他在陽明山公園超商買了一杯咖啡，但事後經過調查購買紀錄，證明他並沒有買這杯咖啡；最後，B女說他喝完咖啡在車上騷擾，但是他說沒有之後，B女又改變說法稱，他先騷擾後才喝那一杯咖啡，B女前後說法不一致，「誣賴陷害別人的人，上天是會懲罰他的」。

法官論壇去年6月一篇題為「妳不孤單」的文章爆料，指資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要案件評議，要求下山。蔡隨後發文「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

檢方起訴指出，早在2007年間，蔡時任行政庭長，開車載女書記官上陽明山，至人車稀少避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡開車送回家。