獨／台中父虐兒致死案 律師出庭前車禍險死慶幸「男童亡靈保佑」

台中市豐原區徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線抽打、逼裸體罰站，男童在水箱內失能溺斃，徐被依凌虐未成年人致死罪起訴，國民法官前天開始審理，今早科刑辯論，代表社會局提告的黃姓女律師說，「此案有男童在天之靈保佑，讓她得以出庭」，因昨天出庭前，開車行經北屯區，被一名駕駛BMW的酒駕男子攔腰撞上，車身凹陷，造成她輕微腦震盪，幸無生命危險，今才可出庭替男童爭取公道。

國民法官今早9時30分審理此案，在科刑辯論時，檢察官張凱傑依照量刑因子，向國民法官此案構成凌虐未成年人致死罪，以及徐男過去有前科，仍對刑法反應力薄弱，出獄之後又再犯此案，應該依法加重量刑的理由。

社會局的告訴代表人黃姓女律師，也向國民法官說明，此案應構成凌虐致死，而非徐與律師所辯護的傷害或過失致死的刑度。

黃姓女律師說，她身為人母，昨天險些無法出庭，因出庭前先載小孩到車站搭車，未料在行經北屯區北屯路時，遭一名違規闖紅燈、酒後駕駛BMW的男子撞上，她轎車的右側車身凹陷變形，安全氣囊也爆開，就醫時還有輕微腦震盪，但幸好無大礙，「當下想到是男童在天之靈幫忙」，讓她得以順利出庭，今天在法庭上論告。

黃律說，此案父親是加害人，但男童的祖母為了維護兒子，也不願對徐男提出告訴，當男童沒有告訴人可以代表討回公道時，法律有賦予社會局獨立告訴權，因為百分之八十的兒虐案件是來自於親屬，兒少懼於親權，通常不會提出告訴。

黃律說，雖然徐男在案件審理時，主張是以體罰方式「管教」兒子，不知道會造成死亡的結果，不過根據此案數日的審理可知，根據法醫證詞，男童遍體鱗傷、體無完膚，縱使只有一次都構成「凌虐」，而非徐男所辯稱的單純「傷害」，加上此案還有徐男要兒子忍受脫光衣服罰站的精神虐待，「能夠僅以傷害罪論處嗎」？

黃律說，徐男與律師想以過失致死、傷害罪訴訟，爭取5年以下的量刑，社會局與檢方的立場相同，都認為徐男對男童有精神及身體上的虐待，構成「凌虐致死」，包括徐男以器物將男童毆打成傷、言語恐嚇（逼喝水、進塑膠水箱）、違反人道的方法（強迫脫衣裸體罰站，不讓小孩吃飽），也已構成最高法院判例對於「凌虐」的定義。

黃律說，「男童最想作的事情無法做了」，此案徐男應認定是凌虐未成年人致死，刑度是10年以上至無期徒刑，徐男辯稱是為了小孩好而管教的說法是避重就輕，家屬也徇私不提告，社會局基於捍衛保護兒少權益立場，請國民法官主持公道。