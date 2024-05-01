南港警摸女警臀判刑定讞 判決書中揭分局竟決議「性騷不成立」

台北市警南港分局警員常修治在分局辦公室內摸女同事臀部，士林地方法院依性騷擾防治法性騷擾罪判常拘役55日，得易科罰金。常搬出分局的「性騷擾不成立」決議為由上訴，台灣高等法院認定性平調查不充分，駁回定讞。

常修治去年7月辦退休。高院在判決中特別指出，常和律師以女同事向分局申訴遭性騷擾，但調查決議認性騷擾事件不成立，但與本案有關的目擊證人、呂姓分隊長並未出席分局的審議程序，分局的審議是否妥適，明顯有問題，分局的決定不能拘束高院，這個認定不足以有利於常。

常修治被控於2022年9月23日下午5點多，在辦公室乘女警不及防備，伸出鹹出手，徒手摸女警臀部性騷擾。士林地檢署認為常涉犯性騷擾罪，當時傳喚女警的3名同事作證，同事證稱，案發當下有向常稱他的行為是性騷擾，同事們也曾聽聞女警向常表示「不要碰我」、「不要手來腳來」。

士林地方法院認定，常修治和女警是同事關係，欠缺尊重他人性自主權觀念，摸臀性騷擾造成女警心理一定程度創傷，他犯後否認犯行、未和解，依性騷擾罪處拘役55日。

常不服一審判決，提上訴，辯稱依照呂姓證人在一審的證詞，無從確認他觸碰女警的身體，且他歷次證述不一。而劉姓、彭姓同事在警詢時證稱女警常常針對「勤務編排」及「考績」等問題與他起爭執，她提告是挾怨報復，指控明顯與事實不符，況且分局行政調查決議「性騷擾案件不成立」。

但高院從其他證人證詞互核，認為呂姓分隊長當天下午是值日的正副主管之一，從13時值到17時，勤務表顯示在此4格裡，皆經人手寫加上呂的代號，與張姓小隊長的代號並列，並加蓋職名章，非如常修治所述呂只值到16時，16時至17時這格被刪掉。

高院認為呂確有可能因當日需執行督導同仁落實清槍程序，或歸還無線電而出現在槍械室，因而於偵查、原審一致證稱看到常用手偷摸女警，並出聲制止。女警指3人當時有在槍械室碰到，呂當場有對常說「這是性騷擾」，有合理補強；常辯稱呂「根本不在隊上」、「未目擊何事」，高院認為不可採信。

至於常辯稱女警是挾怨報復，且提出2022年9月20日的聚餐合照佐證，認為如性擾，為何還會一起拍照、拖到2023年3月1日才提告？高院則指明「合照」是拍攝於案發前，且女警也說因單位聚餐要拍照、核銷經費，也說是因常讓她受不了，才決定提告，並無不合理之處。