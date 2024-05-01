貴婦奈奈公公逃亡加拿大 調查局證實願返台說明
媒體報導，網紅貴婦奈奈、丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺遭通緝，黃立雄夫妻聯繫調查局，願返台說明。調查局今天證實，黃立雄夫妻未獲繼續居留，有表達返台意願，時間未定。
由於黃立雄已遭台北地檢署通緝，返台後將解送北檢歸案，由檢察官釐清詐欺案細節。
本名蘇陳端的貴婦奈奈和黃博健合開「杏立博全」醫美診所，民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭北檢通緝。
調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。
鏡週刊報導指出，黃立雄夫妻疑似於加拿大遭到黑道追債、恐嚇，日前主動聯繫法務部調查局，願意返台說明案情。
調查局今天證實，黃立雄夫妻上月聯繫調查人員，表達返台意願，由於黃立雄夫妻未獲得居留，無法待在加拿大，目前由駐加拿大法務秘書與加拿大研商黃立雄夫妻返台事項，詳細返台時間未確定；至於黃立雄返台原因是否與黑道追債有關，調查局未證實。
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