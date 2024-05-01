海巡士官長柯博承救援殉職 空勤總隊有疏失仍得賠家屬1138萬

海巡署特勤士官長柯博承6年前搭空中勤務總隊直升機救援海上身體不適的貨輪船長，吊掛時二度撞擊海面休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折，傷重殉職；柯母、柯妻和雙胞胎女兒向空勤總隊請求國家賠償，台北地方法院判空勤總隊賠償1319萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判空勤總隊賠償1138萬元。

高院指出，直升機在各次進場吊掛時，現場都有光源，具可視性，可與柯以手勢溝通，非無法執行吊掛作業。第6次進場執行吊掛柯上升後，直升機尚未前行之際，鋼繩隨即發生擺盪並卡滯，這與呂姓正駕駛員、黃姓副駕駛員操作直升機的行為沒有關聯；依當時狀況，將柯放置海面以消除鋼繩張力，屬風險最低的解除鋼繩卡滯方式，直升機機組人員決定以此方式操作解除卡滯並無過失。

2018年12月5日傍晚，蒙古籍貨輪「W-STAR」印尼籍船長在彭佳嶼海域口吐白沫、失去生命跡象，船員透過無線電求救，柯博承受命搭空勤總隊AS365N3型（海豚）直升機救援，柯搭吊籠下降到貨輪，將船長送上直升機。

家屬提告主張，機組人員多次吊掛柯回機艙皆無法成功，第6次作業時太陽已下山，四周毫無光源，吊掛纜繩擺盪卡住直升機起落架，機組人員貿然進行夜間海上定點操作，直升機兩度下降又迅速爬升，導致柯撞擊海面，吊掛回機艙已休克昏迷，且柯頭部沒有保護鋼盔，救生背心撕裂，全身內臟器官、腦部損傷、頸椎骨折致死。母親、妻子和一對女兒提告國賠，要求空勤總隊賠償2264萬餘元。

空勤總隊辯稱派遣貨輪救援任務符合規定，當時因強烈陣風、海象風浪等突發氣候因素，造成吊掛纜繩嚴重擺盪，機組人員依平日訓練方式處理，沒有過失，不能以事後結果不盡人意認定有過失。

北院根據運安會調查報告，認為吊掛柯的鋼繩在過程中擺盪、卡住起落架，機組人員在機外毫無環境光源，無法目視海面狀況下，兩度決定下降直升機高度，隨即爬升，導致柯撞擊海面，最終殉職，是在不安全作為、狀況下選擇錯誤的救援方式。空勤總隊未明確訂定該款直升機夜間海上救援吊掛任務規定，也未明文要求飛航組員日落後應停止吊掛作業，致機組人員增加任務風險。

此外，空勤總隊航空器派遣規定也沒針對不適合夜間海上調查的航空器，訂定合理作業時間，一審認為空勤總隊和機組人員都有過失，和柯的死亡有因果關係，家屬可獲國賠。

一審判決後，柯妻、柯母與空勤總隊上訴，高院民事庭審理後認為呂、黃、及陳姓機工長3人並無家屬所指控的過失行為。

高院指出，呂等3人執行吊掛柯博承入水時，已盡力將空速降至最低，但因直升機當時順風飛行，風力較強，因此在空速甚低、近乎為0的狀態下，柯仍以相當地速觸海，加上因當時已無光源，無法目視，受限設備、無法目視海面、無法得悉或控制地速，這不是3人操作不當。

空勤總隊2018年12月5日在花蓮、台中基地還有UH-60M直升機可供派遣，該機型具夜間海上吊掛能力，但松山機場僅配置AS365N型直升機，只能以這台救援，高院認為空勤總隊有過失行為，應賠償。