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網路犯罪猖獗 調查局資安站增設數位據點

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

為因應打詐策略等重大專案需求，調查局在台中、高雄增設數位據點，針對數位詐騙、政府機關網路駭侵、假訊息溯源、營業秘密竊取進行蒐報，強化偵辦科技偵查能量，數位據點將以中科、南科為重心，若有營業秘密遭竊或駭客入侵，將第一時間進駐側錄軌跡。

為因應近年中共不斷增加對台認知作戰強度，網軍綿密入侵政府重要機關網站，行政院會去年通過調查局組織法第五條修正案，將副局長由兩人修正為2至3人，另同意增員30名資安人力，僅限於調查局資安站及資通安全處，列入明年調查人員特考。

調查局指出，雖然明年有增員資安人力，但考量人頭帳戶、第二類電信門號濫發，第三方支付和虛擬貨幣問題未改善，導致詐騙案件日益猖獗，調查局為強化科技打詐，決定從現有的外勤據點挑選資安專長人員，擔任數位據點工作，目前全台北中南約有5名數位據點，未來還會持續增加。

近期虛擬通貨投資工具快速崛起，吸引眾多投資者目光，比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵，實務上投資人向個人幣商買比特幣、泰達幣，實則個人幣商多由收水車手假扮，配合詐騙集團的洗錢水房，利用個人幣商監管漏洞，發展「假幣商，真洗錢」犯罪組織。

調查局指出，詐團以此模式迅速層轉虛擬幣，增加追緝難度，被害人發現遭詐時，詐款早已洗為虛擬通貨匿名流出，輾轉以其他錢包地址交易後取得「法幣」，移轉隱匿不法所得，數位據點也會針對此現況加強蒐報。

為因應打詐策略等重大專案需求，調查局增設數位據點，強化科技戰力。圖／報系資料照
為因應打詐策略等重大專案需求，調查局增設數位據點，強化科技戰力。圖／報系資料照

比特幣 詐騙集團 資安

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