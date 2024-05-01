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全中運游泳女選手泳衣被偷！機車業務員租車北上溜休息區偷泳衣

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

全中運游泳比賽多名女選手晾曬的泳衣遭竊，士林警分局4月23日獲報，循線調閱監視器，火速查出43歲機車行業務員黃姓男子涉案。黃男涉從台中租車開到台北市立大學天母校區詩欣館，溜進選手休息區偷竊5件女性泳衣，全案竊盜罪嫌送辦。

警方指出，全中運在台北市立大學天母校區綜合運動館也就是詩欣館泳池舉辦賽事，4月23日賽事後，多名女選手將泳衣晾曬在2樓的開放式休息區，隨後外出吃午餐，不料返回休息區發現泳衣不翼而飛，報案求助。

天母派出所調閱監視器畫面，火速清查出犯嫌，發現黃男行跡可疑溜進休息室行竊，並查出他竟從台中刻意租車至天母作案，且先前也有多起偷竊泳衣的前科，立即通知黃男到案說明。

黃男坦承犯行，乖乖交出偷竊的5件女選手泳衣，他上網搜尋全中運游泳比賽，得知比賽場地後，一時興起租車北上犯案。全案依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，不法分子切勿以身試法，警方秉持勿枉勿縱、絕不寬貸，徹底查辦遏止不法分子僥倖心態以維護社會治安。

黃男涉溜進選手休息區偷走晾曬的泳衣。記者蕭雅娟／翻攝
黃男涉溜進選手休息區偷走晾曬的泳衣。記者蕭雅娟／翻攝
黃男交出偷竊的全中運游泳女選手泳衣。記者蕭雅娟／翻攝
黃男交出偷竊的全中運游泳女選手泳衣。記者蕭雅娟／翻攝
黃男從台中開車至天母，溜進選手休息區偷竊5件女性泳衣，遭依竊盜罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
黃男從台中開車至天母，溜進選手休息區偷竊5件女性泳衣，遭依竊盜罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝

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