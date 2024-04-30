竹東警員濫用職權盜個資 還交給幫派集團非法利用
新竹縣竹東警分局一名黃姓警員利用職務之便，從去年開始到今年陸續使用公務電腦違法收集被害人個資，不僅自己使用，還將收集到的民眾個資用Line拍照傳給幫派份子使用。檢察官痛斥黃姓員警的行為影響民眾對於公權力的信任，建請法院從重量刑。
檢察官翁旭輝指揮新竹縣警察局及竹東警分局查出，這名27歲的黃姓警員從去年9月開始到今年4月，利用警局內的公務電腦，先後違法蒐集4 名被害人個資，其中2筆拿來向債主討債，另外2筆竟然用手機翻拍照片，分別用Line及Messenger傳給陳男及彭男違法利用。
檢方痛斥黃警行徑，身為司法警察竟不知潔身自愛，利用其職務上的機會，非但查詢民眾個資供自己討債使用，還私下勾結具有幫派背景的陳男、彭男，代為查詢民眾個資。
竹東警分局坦言確實有員警違法蒐集民眾個資情況發生，不過是在發現該名警員違法後，分局就主動報請新竹地檢署偵辦，並在4月26日時由檢察官持搜索票，直接前往搜索黃姓警員的個人辦公桌、公務櫃、勤務宿舍等，並將他拘提到案。
竹東警分局副局長陳國棟對外回應，追查員警違法涉案部分，以自清方式淨化員警陣容，持續以秉持「不護短、不庇縱」的精神積極深入追查，依法究辦，以維風紀，樹立警察廉能形象。
新竹地檢署指出，黃警違反個人資料保護法之公務員假借職務上之機會違法利用個人資料、刑法之行使公務員登載不實準公文書及刑法之公務員洩漏國防以外之秘密等罪嫌，依法提起公訴。另外，陳男、彭男違反個人資料保護法之違法利用個人資料罪嫌，同樣提起公訴。
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