竹東警員濫用職權盜個資 還交給幫派集團非法利用

新竹縣竹東警分局一名黃姓警員利用職務之便，從去年開始到今年陸續使用公務電腦違法收集被害人個資，不僅自己使用，還將收集到的民眾個資用Line拍照傳給幫派份子使用。檢察官痛斥黃姓員警的行為影響民眾對於公權力的信任，建請法院從重量刑。

檢察官翁旭輝指揮新竹縣警察局及竹東警分局查出，這名27歲的黃姓警員從去年9月開始到今年4月，利用警局內的公務電腦，先後違法蒐集4 名被害人個資，其中2筆拿來向債主討債，另外2筆竟然用手機翻拍照片，分別用Line及Messenger傳給陳男及彭男違法利用。

檢方痛斥黃警行徑，身為司法警察竟不知潔身自愛，利用其職務上的機會，非但查詢民眾個資供自己討債使用，還私下勾結具有幫派背景的陳男、彭男，代為查詢民眾個資。

竹東警分局坦言確實有員警違法蒐集民眾個資情況發生，不過是在發現該名警員違法後，分局就主動報請新竹地檢署偵辦，並在4月26日時由檢察官持搜索票，直接前往搜索黃姓警員的個人辦公桌、公務櫃、勤務宿舍等，並將他拘提到案。

竹東警分局副局長陳國棟對外回應，追查員警違法涉案部分，以自清方式淨化員警陣容，持續以秉持「不護短、不庇縱」的精神積極深入追查，依法究辦，以維風紀，樹立警察廉能形象。