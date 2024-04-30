大葉大學前校長涉假採購真核銷 詐欺罪判刑

大葉大學前校長梁卓中任內執行專案計畫，涉嫌於2017年6月間指示余姓職員假採購、真核銷的方式取回67萬多元，彰化地方法院審結，依共同詐欺取財罪判處梁卓中有期徒刑1年1月，緩刑兩年，罰款43多萬元。可上訴。

判決書指出，梁卓中2000年到大葉任職，先後擔任副校長、校長，執行水下載具壓力殼及重要附屬結構應用技術先期研發（II）、類潛艦噪音形象預估技術之建立與音頻特徵之探討、潛艦國造研究發展專案計畫等專案計畫主持人，余姓職員在總務處、先進車輛中心擔任組員。

梁卓中自2017年6月起指示辦理假採購額度，由余男分別向九家廠商詢價，取得報價單並填寫庶務單，梁以專案計畫主持人身分提出申請，在庶務單簽核並獲單位主管簽准，余男即辦理假採購，取得廠商開立統一發票或收據等書類後，製作無實際採購的支出申請單、支出憑證粘存單，交給不知情的學生等人蓋章驗收，余男再依申報核銷經費，讓學校會計室誤認確有採購的事實，開立支票或以匯款方式撥付款項。

廠商收到貨款，扣除約零至20%不等的稅捐等費用，余男再向廠商取回核銷金額的80%或全部現金款項，裝入信封袋後交給梁卓中，使梁卓中以假採購、真核銷合計77萬多元，梁與余取回67萬多元。