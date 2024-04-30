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台版柬埔寨民事求償 電擊毆打拘禁37天男獲賠77萬餘元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨案非法私刑拘禁61人，奪3命詐4億，其中碩士畢業莊男，曾從事保險業、餐飲業，2022年間誤信網路求職詐騙，提供銀行帳戶，掉入求職詐騙陷阱，遭拘禁在桃園據點37天，過程中遭電擊毆打、麵食下毒，提告求償77萬餘元。士林地方法院判傅榆藺等8人，應連帶給付77萬餘元。

台版柬埔寨案民事求償案由法院陸續收案審理中，今年3月間，判賠傅榆藺等10餘人，應賠2名被害人共1040萬元。本案為第三起宣判，求償者為遭拘禁施暴者莊男，原本求償700萬元，審判中改求償77萬餘元。

莊男主張，他誤信網路平台張貼高價承租金融機構帳 戶訊息，提供銀行帳戶，遭傅榆藺、蔡博臣載至旅館，陳樺韋、涂世泓、鄭育賢帶他到銀行臨櫃申辦、開通網路帳戶，綁定傅榆藺、蔡博臣指定的第2層帳戶為約定轉帳帳戶，開通生效後，遭鄭育賢騙稱拿報酬，搭上白牌車遭關押到桃園。

2022年9月28日起，莊男遭控員幹部、控員謝承佑、呂政儀、鄭文誠等人，上手銬、甩棍、拳頭、電擊毆打、拘禁，及麵食下毒，吃下食物10分鐘陷入疲倦、昏睡，至11月3日止，共計遭拘禁37天，求償薪資損失及精神慰撫金。

判決指出，莊男主張傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠等8人，犯加重強盜罪、私行拘禁罪、非法使人施用毒品等罪共同侵權行為事實，刑事一審判決在案，被告等人經合法通知，未在言詞辯論期日到庭爭執，亦未提出任何書狀答辯。

法官審酌書證，認定莊男主張為真實，請求被告等人連帶賠償遭拘禁37日期間的薪資損失自屬有據，依2022年最低基本薪資為基準每2萬5250元計算，37日應賠償3萬1142元；被告等人私行拘禁及非法使人施用毒品等共同侵權行為，已侵害莊男身體權、健康權、自由權，造成身心受創，得請求被告等人連帶賠償精神慰撫金74萬元，被告等人應連帶給付77萬1142元。可上訴。

「台版柬埔寨」主嫌「S姐」傅榆藺。圖／聯合報系資料照片
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毒品 網路 薪資

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