酒駕撞死新加坡籍空少賠償800萬 他希望被判緩刑

有酒駕前科的男子向詠強涉嫌酒駕撞死新加坡籍空少，依加重酒駕致死罪起訴。台北地院國民法官法庭今天開庭，向希望判2年以下有期徒刑，且可以宣告緩刑，檢察官則表示死者母親來函聲明，希望向入監服刑。

依審理計畫，酒駕致死案從今天開到5月2日。國民法官、職業法官於5月3日上午評議後下午宣判。

檢方起訴，向詠強2022年11月1日飲用半瓶紅酒，前往自己經營的舒療店，晚間開車返家途中，行經台北市敦化南路2段超速撞上54歲新加坡籍空少，空少經送醫搶救不治身亡，向肇禍後，被測出酒精濃度每公升0.58毫克，2023年7月依加重酒駕致死罪起訴，分案進入國民法官審理程序。

法院今天開庭，公訴檢察官指出，向詠強投資20間公司，每年有12筆股利所得，之前2度酒駕都以繳納罰金結案，免入監服刑。

檢方說，死者年薪約新台幣400萬元，與母親相依為命，同事都說他是專業、有禮貌的人，死者家屬認為，向詠強賠償的金額不多，希望向可以入監服刑。

向詠強的委任律師表示，向有與死者母親簽下和解同意書，且賠償800萬元，死者母親同意後續不追究刑、民事責任，也尊重法院判向緩刑等；向的賠償金在和解當天就匯入家屬帳戶，已展現誠意。

向的律師還表示，向詠強人品優良，當選過慈善機構的理事，有雲林縣夜市慈愛會捐款證明、新北市詠安慈愛會感謝狀、希望義工團感謝狀、綠色和平捐款收據，素行良好。

在科刑意見調查時，向詠強表示，請求法官依刑法情堪憫恕規定宣判緩刑，希望自己能被判處2年以下有期徒刑，向還說，死者母親提出的聲明是在簽和解協議後，「簽和解書就是家屬已同意判緩刑」。

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