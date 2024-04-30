高雄母親捏咬8月大男嬰成傷 遭判拘役70天

林姓女子民國110年間捏、咬8個多月大兒子成傷，經醫生發現通報遭法辦。橋頭地院考量林女因連續生產致精神狀況不佳，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判林女拘役70天，可上訴。

檢警調查，林女案發時25歲、兒子8個多月大，2人間有家庭暴力防治法第3條第3款家庭成員關係，林女為兒子主要照顧者，竟在110年10月22日至29日間以捏、咬等方式，造成男嬰雙臉頰、左肩及右大腿瘀青及左肩半環形、右大腿有環形咬痕等傷害。

台灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書指出，林女110年10月29日帶兒子到高雄某醫院婦產科產檢時，被婦產科醫生發現男嬰傷勢通報高雄市政府社會局。後續由社工將男嬰帶至急診室就醫，林女遭市府提起告訴偵辦。

台灣橋頭地方法院考量林女坦承犯行、傷害手段不是持續性而是偶然捏咬成傷，且她因連續生產有反覆產前、產後憂鬱精神狀況不佳，案發後持續至精神科就醫治療，並審酌林女有5個未成年小孩，目前皆非她扶養、婚姻關係存續中等狀況，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判林女拘役70天，可上訴。