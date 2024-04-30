NET告大日審判長裁定停審 建議好好打和基隆市府的官司

主富服裝公司（NET）主張出資興建基隆東岸商場2到4樓建物，擁有產權，被基市府「收回」後訴請法院裁判所有權。NET也控告大日「口頭承諾」把建物移轉市府侵權並求償，審判長開庭時說，對NET因建物所有權喪失，向大日問責「百思不得其解」，裁判中止訴訟，待NET與市府的訴訟有了結果再審。

基隆市前市長林右昌任內與大日公司簽約，委由大日負責營運東岸地下停車場和1樓空間。大日後來引進NET為協力廠商，並由NET出資增建2至4樓空間及負責招商營運。大日和市府的合約今年1月31日到期，市府去年底重新招商，由微風集團出線。市府與大日的契約終止後，依雙方合約要收回商場建物，但NET主張出資興建並擁有產權。

東岸商場2至4樓興建完工，招商營業多年一直未登記產權。市府今年3月登記在市府名下，NET以市府為被告，提起確認所有權訟訴。市府則以商場空間未能完成點交提出反訴，要求NET返還建物。基隆地院4月17日第1次開庭，雙方各自提出主張，聲請調查證據，審判長審理後，宣布6月5日開第2次言詞辯論庭。

NET也控告大日侵權，法院今天開庭審理。NET律師指大日在與市府開會討論增建2至4樓時，口頭承諾未來會把建物移轉給市府，讓市府誤認有產權，使得大日與市府契約終止後，NET喪失向進駐2至4樓商家收租權利。

大日律師說，大日有以減租方式協助NET興建2至4樓商場，現有建物並非NET獨自出資興建，也無獨立產權。大日與NET簽定的合作契約，有大日與市府契約終止，雙方契約隨之終止，以及把納入契約範圍的2至4樓空間移轉市府內容。

審判長指出，大日對於東岸商場2至4樓建物並無權利，NET以大日對市府的口頭承諾提告侵權，讓他百思不得其解，不明白NET為什麼那麼急？如果訴訟繼續進行，「今天我就可以結案」，建議NET「另外的案子好好打」。審判長當庭與雙方律師討論後，裁定停止訴訟。