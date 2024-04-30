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宥勝被控猥褻案加開辯論 一審仍定5月24日宣判

中央社／ 台北30日電

宥勝。聯合報系資料照
宥勝。聯合報系資料照

藝人宥勝被指控性騷擾，遭台北地檢署依強制猥褻罪嫌起訴；台北地院考量告訴人遞狀陳報新事證，台北地院認有調查必要，今加開辯論庭傳喚宥勝出庭，原定5月24日宣判不受影響。

一審台北地方法院今天開庭，不公開審理，宥勝面對媒體提問，不予回應。

檢方起訴書指出，宥勝於民國105年底某日在工作結束後，以順路為由，提議載送在職場認識的女子返家，女子即駕駛宥勝的車子，搭載宥勝返回住處。宥勝以借廁所為由進入女子家中，佯裝心情不佳向女子抱怨，邊抱怨邊走向女子坐著的沙發，突以面對面姿勢跨坐在女子大腿上。

檢方表示，宥勝涉嫌徒手控制女子雙手，並單手迅速解開女子內衣，用舌頭舔舐女子耳朵，並用手撫摸女子胸部。因女子持續反抗，宥勝才停止。

北檢發現與此案相關的女子共3人，經傳喚後均未提出刑事告訴，但檢察官認定宥勝對其中一名女子涉犯強制猥褻，且屬非告訴乃論之罪，依強制猥褻罪起訴宥勝。

台北地院審理期間，宥勝庭後受訪表示，事實其實不是外傳的那個樣子，案子既已進入司法程序，會留在法庭裡說，讓法官來判斷。

此外，台北地院3月底開庭時，檢察官建請法院合議庭審酌，宥勝透過辯護人涉勾串證人，已經構成羈押原因，但認為可以用羈押替代處分。

法院當庭訊問後，審酌宥勝坦承犯行，案情及訴訟進度，依比例原則，認定尚無羈押必要，諭知以新台幣8萬元交保，並諭令他不得直接或間接與案件中2名女子接觸聯繫，若有違背而未遵守，將予以羈押。宥勝辯護人有無違反律師倫理規範或其他規則，促請檢察官為適法處理。

宥勝 廁所 性騷擾 檢察官 猥褻

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