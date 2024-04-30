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裝修工在同事車內偷裝GPS定位 窺視隱私判拘役45日

聯合報／ 記者何祥裕 / 台北即時報導

北市33歲的陳姓裝修工疑似與公司同事有糾紛，涉嫌找來友人同謀，在同事的車子裝上GPS發報器，追蹤同事的行蹤，後來同事發現車子被動手腳，立即報警處理，陳被依妨害秘密罪嫌起訴後，台北地院判處拘役45日、得易科罰金。

根據檢方調查，陳姓裝修工為了避免被查獲，先是向同事借機車使用，再與友人「小高」持向他人買來的GPS定位裝置，利用凌晨時分前往公司找到柳姓同事使用的租賃車後，將GPS裝在車輛的左前輪懸吊處，透過GPS發報來掌握同事的行車路線。

柳後來發現車輛被裝GPS，於是報警處理，陳嫌向檢察官坦承不諱，被依妨害秘密罪嫌起訴，台北地院審理後，認為陳欠缺尊重他人隱私觀念，加上至今未與被害人和解賠償，因此判處拘役45天、得易科罰金，全案可上訴。

裝修工在同事車內偷裝GPS定位 窺視隱私法官判拘役45日。示意圖／Ingimage
裝修工在同事車內偷裝GPS定位 窺視隱私法官判拘役45日。示意圖／Ingimage

北市 隱私

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