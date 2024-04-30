裝修工在同事車內偷裝GPS定位 窺視隱私判拘役45日

北市33歲的陳姓裝修工疑似與公司同事有糾紛，涉嫌找來友人同謀，在同事的車子裝上GPS發報器，追蹤同事的行蹤，後來同事發現車子被動手腳，立即報警處理，陳被依妨害秘密罪嫌起訴後，台北地院判處拘役45日、得易科罰金。

根據檢方調查，陳姓裝修工為了避免被查獲，先是向同事借機車使用，再與友人「小高」持向他人買來的GPS定位裝置，利用凌晨時分前往公司找到柳姓同事使用的租賃車後，將GPS裝在車輛的左前輪懸吊處，透過GPS發報來掌握同事的行車路線。