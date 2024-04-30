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當街罵夫妻「俗仔 」、「肖查某」 法院依公然侮辱判拘役20天

聯合報／ 本報訊

屏東一名男子因當街手指並以台語辱罵一對夫婦「俗仔」、「肖查某」，被法院依公然侮辱罪判處拘役20日、得易科罰金。

這起案件起因於男子於去年3月29日下午，對平常已有嫌隙的一對夫婦，在馬路上公然連續開罵，並多次接連手指對方以台語稱對方「俗仔」、「肖查某」。法官認定這是使用侮辱性言語，嚴重影響了被害人的名譽。

判決指出，被告行為之動機僅因與提告的夫婦2人有細故糾紛，不思理性冷靜處理紛爭，竟選擇以在公眾得以見聞之地點辱罵告訴人等，導致對方夫婦人格受損，所為實不可取。

考量被告在審理時坦承犯行，在過去無前科紀錄，且家庭狀況良好，及其行為對於受害人造成人格受損，加上未能與被害人和解或賠償，最終判處被告拘役20日。全案仍可上訴。

屏東一名男子因當街手指並以台語辱罵一對夫婦「俗仔」、「肖查某」，被法院依公然侮辱罪判處拘役20日、得易科罰金。示意圖／取自ingimage
屏東一名男子因當街手指並以台語辱罵一對夫婦「俗仔」、「肖查某」，被法院依公然侮辱罪判處拘役20日、得易科罰金。示意圖／取自ingimage

台語 屏東

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