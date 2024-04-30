當街罵夫妻「俗仔 」、「肖查某」 法院依公然侮辱判拘役20天

屏東一名男子因當街手指並以台語辱罵一對夫婦「俗仔」、「肖查某」，被法院依公然侮辱罪判處拘役20日、得易科罰金。

這起案件起因於男子於去年3月29日下午，對平常已有嫌隙的一對夫婦，在馬路上公然連續開罵，並多次接連手指對方以台語稱對方「俗仔」、「肖查某」。法官認定這是使用侮辱性言語，嚴重影響了被害人的名譽。

判決指出，被告行為之動機僅因與提告的夫婦2人有細故糾紛，不思理性冷靜處理紛爭，竟選擇以在公眾得以見聞之地點辱罵告訴人等，導致對方夫婦人格受損，所為實不可取。