健身教練上網搜殺人法勒斃前女友判15年定讞 法院判賠死者雙親834萬

健身教練張育銘不滿前女友分手，以整理搬家物品為由約前女友回租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕無礙，最終判刑15年定讞；民事部分，前女友父母向張求償，一審判張共應賠償794萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今改判張共應賠償834萬餘元，可上訴。

35歲張育銘因前女友2022年2月間提分手，上網搜尋殺人手法，又向朋友透露殺前女友念頭，並將前女友約到原本兩人同住的租屋處，趁她背對時勒斃。殺人後打電話給好友，稱要自殺並交代後事，警方獲報到場，張卻將門反鎖並自殘，員警及時救下。

一審判張無期徒刑，二審認為張是預謀殺人，但張還知悔悟，有中高度再社會化可能性，若處無期徒刑，等到假釋時能否復歸社會是個問題，悖於教化矯正作用也不符罪刑相當原則，改判15年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，前女友父母向張分別求償727萬元、690萬元，一審判決張育銘應給付前女友父親402萬3104元、前女友母親392萬3192元，共計794萬6296元。

前女友父母不服提上訴，認為張育銘應各再給付150萬元精神慰撫金；高院認為，被害人案發時正值花樣年華，並有正當工作，父母含莘茹苦將她養育成人，卻因刑案驟失愛女，哀痛逾恆，精神上確實受有莫大苦痛。

高院認為，張育銘只因前女友無法繼續交往，一時情緒失控而殘忍殺害前女友，導致雙親終生承受難以彌補的哀慟及遺憾，雖張案發後一度自殘，但已獲刑事寬典，雙親也難因此慰撫哀傷而使心境平和。