誆稱幫忙處理嬰靈 嘉義男粉絲詐騙女播主17萬8千

嘉義陳姓男子為某網路女直播主粉絲，得知女播主有因腰酸背痛感到身體不適，陳男誆稱有嬰靈纏身，可以幫忙超度，女播主信以為真，前後匯出17萬8千元，家人提醒女播主才驚覺受騙。陳男辯稱相互信任給予金錢沒留單據，還說神力並非司法機關所能判斷。但陳男對於法事過程、地點、次數交待不清，嘉義地院依詐欺取財罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，犯罪所得沒收。可上訴。

女播主表示，陳男是她的粉絲，在網路上互動半年，曾談論到墮胎及腰酸背痛，陳男聲稱是因為墮胎的關係而有嬰靈纏身，可幫辦法事處理，2022年9月初開始共轉帳17萬8千元，稱她共有3個嬰靈要超度。她本身信奉基督教，對於超渡嬰靈、祭改等宗教儀式，都是從網路上得知，半知半解。陳男自稱是廣澤尊王乩身，說她上輩子是九天玄女，因為不懂只能相信。沒有去過也沒看過陳男的宮廟、不知道宮廟地址、不知道有無辦理法事，都只是陳男口頭講講。後來是母親提醒可能被騙，因此報案。

陳男矢口否認，辯稱金錢都是基於信任心甘情願給付，沒有逼迫也沒有欺騙，錢全都是用來辦理超度嬰靈的法事，沒有留下單據是因為不會預設未來有訴訟需求而刻意取得或保留。1個嬰靈的處理程序要價6萬5千元，總共辦了5次超度嬰靈法會。是否具有神力本身並非司法機關所能判斷，因此所衍生的法會對價，也不是司法機關得以世俗的眼光論斷，不能以她自己主觀上認知的反覆即認定他有詐欺取財的行為。

法院審理過程中，警員前往陳男自稱是負責人的宮廟查訪，結果並沒有這門牌，當地住60年的鄰長表示從沒聽過「尊王會」宮廟或陳男這個人。陳男又改口祭改的宮廟在姑丈位於中埔鄉的私人壇，但姑丈表示與陳男交情普通、少互動，以前神壇有幫信眾收驚、問事，沒有收費，也沒有祭改或超度嬰靈。2年多來陳男沒有來過，在神壇也沒有任何職務，他沒有那個身分及能力來代替神明服務。