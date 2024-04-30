誆稱幫忙處理嬰靈 嘉義男粉絲詐騙女播主17萬8千
嘉義陳姓男子為某網路女直播主粉絲，得知女播主有因腰酸背痛感到身體不適，陳男誆稱有嬰靈纏身，可以幫忙超度，女播主信以為真，前後匯出17萬8千元，家人提醒女播主才驚覺受騙。陳男辯稱相互信任給予金錢沒留單據，還說神力並非司法機關所能判斷。但陳男對於法事過程、地點、次數交待不清，嘉義地院依詐欺取財罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，犯罪所得沒收。可上訴。
女播主表示，陳男是她的粉絲，在網路上互動半年，曾談論到墮胎及腰酸背痛，陳男聲稱是因為墮胎的關係而有嬰靈纏身，可幫辦法事處理，2022年9月初開始共轉帳17萬8千元，稱她共有3個嬰靈要超度。她本身信奉基督教，對於超渡嬰靈、祭改等宗教儀式，都是從網路上得知，半知半解。陳男自稱是廣澤尊王乩身，說她上輩子是九天玄女，因為不懂只能相信。沒有去過也沒看過陳男的宮廟、不知道宮廟地址、不知道有無辦理法事，都只是陳男口頭講講。後來是母親提醒可能被騙，因此報案。
陳男矢口否認，辯稱金錢都是基於信任心甘情願給付，沒有逼迫也沒有欺騙，錢全都是用來辦理超度嬰靈的法事，沒有留下單據是因為不會預設未來有訴訟需求而刻意取得或保留。1個嬰靈的處理程序要價6萬5千元，總共辦了5次超度嬰靈法會。是否具有神力本身並非司法機關所能判斷，因此所衍生的法會對價，也不是司法機關得以世俗的眼光論斷，不能以她自己主觀上認知的反覆即認定他有詐欺取財的行為。
法院審理過程中，警員前往陳男自稱是負責人的宮廟查訪，結果並沒有這門牌，當地住60年的鄰長表示從沒聽過「尊王會」宮廟或陳男這個人。陳男又改口祭改的宮廟在姑丈位於中埔鄉的私人壇，但姑丈表示與陳男交情普通、少互動，以前神壇有幫信眾收驚、問事，沒有收費，也沒有祭改或超度嬰靈。2年多來陳男沒有來過，在神壇也沒有任何職務，他沒有那個身分及能力來代替神明服務。
法官審酌，陳男利用對於傳統民間宗教信仰不甚瞭解及希冀改善身體不適心理狀態，假藉神明誆稱需辦理法事祭改解厄以包裝不法行為，使告訴人誤信為真而交付財物；犯後飾詞否認犯行，未達成和解、賠償，犯後態度不佳，但沒有前科，兼衡犯罪動機、目的、國中畢業程度、無業等家庭生活、工作經濟情狀，依犯詐欺取財罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以1千元折算1日。犯罪所得17萬8千元沒收，不能沒收或不宜執行時，追徵其價額。
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