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助選散布謠言指國民黨對手騙麗明董座600萬 民進黨前議員判緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

賴澤民曾任民進黨彰化縣議員，前年選舉期間，為協助同黨員林市長候選人陳秋蓉順利當選，涉在同年底在陳舉辦的市政願景說明會致詞時，指控國民黨籍對手游振雄詐騙麗明吳春山600多萬」，游提出違反選罷法告訴，一審認定賴具議員身分，能夠進一步查證，卻用揣測方式散布不實資訊，認定違反選罷法，判刑3月、可易科，緩刑2年、褫奪公權1年，二審今宣判，駁回上訴。

判決指出，賴澤民是民進黨籍，曾任彰化縣議員，前年選舉期間，他為協助同黨籍員林市長候選人陳秋蓉順利當選，在同年11月6日晚間，在彰化縣員林市陳秋蓉辦理的員林市政願景說明會致詞時，以台語演講「今晚在東區員林市公所游振雄在那裡辦說明會，現場所有你拿到的、手拿到的東西都是公家資源、作為他個人的宣傳，這合理嗎？」、「又向麗明營造吳董、吳春山騙600多萬」等語。

游振雄得知後委由律師，向檢方提出違反選罷法的告訴，認為賴此舉有散布不實資訊，足以損害游的名譽，有影響該次選舉結果，意圖使人不當選的犯行。

一審審酌，賴在檢方偵訊時已供稱，當天上台致詞前，並沒有針對游振雄發放的文宣品品項、外觀、來源加以查證，就在說明會上致詞「游振雄說明會現場發放的物品都是公家資源」，未經合理查證，具有散布不實資訊的惡意。

另外賴辯稱，有關「游振雄詐騙吳春山600多萬元」的說法，是來自2020年10月23日，在擔任縣議員期間，質詢有關一件土地建物徵收經費案，作為依據。

一審指出，依照質詢錄音譯文，當時縣府縣府工務處長說明，有拜會麗明董座吳春山時，吳主動提出，想贊助600多萬元，補助地上物拆遷，後來也確實有贊助，減少縣府支出，縣府非常感謝吳等語，但依通篇譯文，質詢內容沒有吳春山受何人指示、邀約或勸誘而提出贊助的訊息。

一審認為，賴的質詢無法確認吳春山贊助補助款的動機、原因，依其賴具縣議員經歷，具有進一步查證的能力，卻逕予揣測、推論吳春山是受游振雄詐騙而贊助600多萬元，言論未善盡查證義務，顯已具有惡意。

一審依違反選罷法，判賴3月徒刑，可易科9萬元，緩刑2年、褫奪公權1年。

賴不服提出上訴，台中高分院今天審結，認為上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判。

彰化縣前議員賴澤民涉在前年選舉期間，替同黨候選人助選站台致詞時，散布對手的不實資訊，台中高分院今仍認定賴違反選罷法判刑。圖／擷取自彰化縣議會影音隨選系統
彰化縣前議員賴澤民涉在前年選舉期間，替同黨候選人助選站台致詞時，散布對手的不實資訊，台中高分院今仍認定賴違反選罷法判刑。圖／擷取自彰化縣議會影音隨選系統
彰化縣前議員賴澤民涉在前年選舉期間，替同黨候選人助選站台致詞時，散布對手的不實資訊，台中高分院今仍認定賴違反選罷法判刑。圖／聯合報系資料照
彰化縣前議員賴澤民涉在前年選舉期間，替同黨候選人助選站台致詞時，散布對手的不實資訊，台中高分院今仍認定賴違反選罷法判刑。圖／聯合報系資料照

游振雄 詐騙 議員 選罷法

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