聽新聞
test
0:00 / 0:00

男童當眾辱女師 父母賠3.5萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

男童在課堂上用不雅字眼嘲笑女老師，台北地方法院判男童及父母應連帶賠償3.5萬元。示意圖／ingimage
男童在課堂上用不雅字眼嘲笑女老師，台北地方法院判男童及父母應連帶賠償3.5萬元。示意圖／ingimage
台北市某國小一名六年級男童在課堂上用不雅字眼嘲笑女老師，引起其他同學起鬨，女老師認為教師尊嚴被踐踏，心理受到重大打擊，提告要求男童及父母賠償廿萬元，台北地方法院判男童及父母應連帶賠償三萬五千元，全案確定。

女老師提告主張，男童某日在教室當著全班近卅名學生面前，公然汙辱她「妳被Ｘ到了」，嚴重侵害她的人格權、踐踏教師尊嚴，使她遭受重大打擊，而父母身為男童法定代理人，應該負連帶賠償責任，提告請求賠償廿萬元。

男童及父母則反駁，據當時其他學生和班導師的說法，事發時教室內情況混亂，部分學生沒有聽到相關言詞，且雙方為師生關係，女老師事發後應以輔導、性別平等教育方式處理，而不是直接起訴，請求法院駁回訴訟。

法院勘驗現場錄音檔案，可知女老師當時正在授課，其他學生聽聞男童說「妳被Ｘ到了」後立即大笑，女老師指責男童亂說不好聽的話，其他同學仍繼續起鬨，並稱「老師被射到了」、「就是那個射精的」，過程中許多學生不斷大笑、喧譁。

法院認為，男童確實說出不雅字眼，也被其他學生聽聞，甚至隨之起鬨、繼續用類似詞語調侃老師；男童當時已是國小高年級，並非對含有性暗示、貶抑女性的詞語意義渾然不知，認定女老師名譽受損害。

法院指出，男童所為不尊重女老師教學專業，用性羞辱方式當眾使女老師難堪，行為不當，而父母未約束男童在校言行，也有不妥之處，審酌男童當時為國小六年級學生，衝動控制能力未完全成熟，簡易庭一審判男童及父母應連帶賠償女老師三萬五千元。

女老師、男童及父母均上訴，台北地院合議庭認為一審判決並無不當，駁回雙方上訴，全案確定。

提告 父母

延伸閱讀

台南正副議長選舉涉賄案無罪…黃國昌失望 籲檢方上訴

嘉縣消防隊員訓練溺斃 家屬提國賠盼不要卸責

台南議長賄選案均判無罪 南檢：收到判決書後研議上訴

24年前棄嬰長大當上警察…意外發現超溫馨內幕！救命恩人笑「你長大了」

相關新聞

基泰大直損鄰 副理等5人遭訴

台北市中山區大直建案「基泰大直」去年施工不當造成鄰宅坍塌，台北地檢署查出基泰工程部副理邱丞鴻及工程部人員張博翔，涉嫌將建...

露營區回填廢塑膠 4人被訴

苗栗縣「拾玖K露營區」遭芫吉公司傾倒強酸廢液，檢警去年初開挖時，意外發現有回填廢塑膠混合物，衍生案外案，查出經營北綱實業...

男童當眾辱女師 父母賠3.5萬元

台北市某國小一名六年級男童在課堂上用不雅字眼嘲笑女老師，引起其他同學起鬨，女老師認為教師尊嚴被踐踏，心理受到重大打擊，提...

通緝犯用假護照19年 出國39次

王姓女子二○○三年因毒品案被通緝並限制出境，王父請楊姓女看護幫忙，由楊女拿王女照片成功申辦身分證、護照，王靠此身分躲十九...

基泰大直損鄰案／建築師未勘驗 偽造損害無關施工

「基泰大直」施工致鄰房毀損案，檢方查出，基泰工程部副理邱丞鴻及工程部人員張博翔涉嫌縮短建案連續壁厚度，福益公司技師劉豐壽...

屏東2鄉長涉貪…長治鄉長請辭 新埤鄉長收押

屏東縣長治鄉長古佳川因貪汙案一審法院判刑遭停職，縣府派參議曾龍陽代理鄉長，古佳川昨請辭鄉長一職，因鄉長任期還有2年多，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。