露營區回填廢塑膠 4人被訴

桃園市陳姓業者等人涉嫌在苗栗露營區，回填廢塑膠混合物，檢警去年初偵辦傾倒強酸案時，開挖現場意外發現。記者陳宏睿／翻攝 苗栗縣「拾玖K露營區」遭芫吉公司傾倒強酸廢液，檢警去年初開挖時，意外發現有回填廢塑膠混合物，衍生案外案，查出經營北綱實業、定宸實業的陳氏家族4人在露營區涉嫌回填廢塑膠混合物，不法利益28萬元，全案台中地檢署最近依違反廢棄物清理法罪嫌起訴。

檢警去年偵辦拾玖K露營區傾倒強酸廢液案，檢警開挖現場，清查汙染狀況時，意外發現太空包裝的廢塑膠混合物，回埋深度約3公尺，一共挖出廢棄物有10包，每包約300至400公斤，保七總隊第三大隊第二中隊報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮，成立專案小組追查。

檢警調查，桃園市陳姓男子（61歲）與胞弟（44歲）、一對兒子（41歲、38歲）分別經營北綱實業、定宸實業兩間公司，陳等人為降低再處理水泥塊的成本，從前年2月至12月間，陸續向一間環保科技公司，收購上百包廢塑膠粒混合物，欲填充在水泥塊內販售牟利。陳等人自知灌入廢塑膠混合物的水泥塊，無法通過驗收，為節省處理費用，將其中10包回填在由兒子負責管理的露營區內。

檢警此案查扣的廢塑膠混合物，計有約40公噸，陳等人不法牟利有28萬元，應訊時都坦認涉案，台中地檢署近日偵結，依違反廢清法，起訴北綱、定宸，及陳男等4人。