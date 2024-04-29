詐銷虛擬幣賺8億 「系統之神」林耿宏求交保：想回復事業

國內第三大虛擬幣交易所「ACE王牌交易所」勾結詐團，前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與詐銷首腦林耿宏獲利8億元、洗錢22億元，上周起訴32人，14名羈押被告今天移審，台北地院今天開羈押庭，林耿宏否認犯罪，盼解除羈押好回復事業。

羈押被告是林耿宏、潘奕彰、王晨桓、集團帳房林耿漢、控股作手林婉榆、IMBA直銷團隊理事長林若蕎、IMBA行政人員林敬智、IMBA分會長劉宇恒、IMBA分會長王淑瑩、IMBA分會長吳誌軒、交易所主管高偉倫、交易所執行長張爾杰、負責藏匿人犯的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬與謝詩瑩母女。

14名羈押被告今天移審。號稱「系統之神」的林耿宏辯稱，虛擬幣有真實營收與實質獲利，他開發的4種幣別發行目標集中在線上生活應用、線下落地應用，檢警調查時也認為資金流向吻合，他營業3年吸引了16萬名會員。

林耿宏說，公司營運朝落地發展，他努力活絡不同幣種的生活功能，並選取消費者喜歡的項目如休閒運動、民生必需品，會員購買虛擬幣可還換住宿券，且消費價格比電商低廉。

林耿宏說，他與利用虛擬幣詐財的犯罪集團有別，所有付出都有憑有據，希望幣圈交易有法規可依循；林說，他羈押4個月造成持幣人恐慌，「在我內心沒有比這個更重要的事」，盼能交保讓創新的事業回復營業。

林淑芬、謝詩瑩母女被控組織犯罪、藏匿人犯、洗錢罪。林淑芬辯說，他只是主持宗教儀式，與其他人共修以增加能量，給別人福報，否認犯罪；謝詩瑩否認犯罪，表示只知道來精舍的人是做電商的有錢人，希望法官不要再押她。

林婉榆被控洗錢19億元，她的律師說，林婉榆沒有參與製造、販賣虛擬幣，所有的錢都交給林耿宏，也希望交保。

檢方起訴，詐欺集團2019年起詐銷MOCT、CSO、FITC、NFTC虛擬幣，編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售，再成立IMBA直銷團隊推銷，同時在網路媒體發布假新聞、操縱幣價，以此誆騙1292人約8億元。

林耿宏將騙來現金中的1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費，將4300萬元給王晨桓，其中2600萬元為王牌交易所增資款，另有1700萬元投資曼谷建業法務事務所，再以4740萬元給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南加以隱匿。

王晨桓被控以「軍師」教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，還涉嫌指派律師取得卷證資料洩密給詐團，王同時將新北市新店區中正路的房屋供通緝中的林耿宏藏匿。