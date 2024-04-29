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遭女理專冒名詐騙3千萬元 運彩公會理事長今提告

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇昨天說，有女理專冒用他名義，誘騙他人投資，金額達1千5百萬元。他今天連絡了部分被詐騙的投資人，下午到台中市調查站控告女理專涉嫌偽造文書、銀行法及詐欺等罪，並表示，因媒體報導後，又有約10人被害人跟他連絡，被騙金額上升到3千萬元。

何昱奇說，雖然該名女理專是冒用他個人名義，以投資他的彩券行為名義對外誘使他人投資，但他亦身兼運彩公會理事長身分，這樣的詐騙情形，同樣也傷害運彩公會名譽，因此他不得不大動作澄清。

何昱奇今在進入台中市調查站前受訪，表示進入偵查階段後，就不便再對外發言，若還有受害者可以跟他連絡，一同併案處理。也請司法機關盡快將該案調查清楚，替被害人追回被騙款項。

何昱奇昨天說，近日突然有20多人跟他連絡，詢問投資事宜，他才驚覺自己被該名女理專冒用名義，以開彩券行為由招攬投資。該名女子和他老婆相識，初步了解，她在至少兩年期間，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行。為了取信他人，還偽刻印章，製作他授權的合約書，騙取投資人信任。

這些投資者裡有汽車材料業者、美甲工作者等，因近日未收到「投資獲利」而該女又失聯，於是轉而找上他，他也才知竟有此事。

據了解，昨和今天都有媒體打電話給該位女理專，想聽她的說法。女理專僅表示會請律師處理相關事宜，未再進一步說明。

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇說，女理專的詐騙行為，同樣也傷害運彩公會名譽。圖／民眾提供
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇說，女理專的詐騙行為，同樣也傷害運彩公會名譽。圖／民眾提供
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今在律師陪同下到台中市調查站提告。圖／民眾提供
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今在律師陪同下到台中市調查站提告。圖／民眾提供

偽造文書 台中市 彩券行 詐欺 詐騙

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