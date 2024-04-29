遭女理專冒名詐騙3千萬元 運彩公會理事長今提告

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇昨天說，有女理專冒用他名義，誘騙他人投資，金額達1千5百萬元。他今天連絡了部分被詐騙的投資人，下午到台中市調查站控告女理專涉嫌偽造文書、銀行法及詐欺等罪，並表示，因媒體報導後，又有約10人被害人跟他連絡，被騙金額上升到3千萬元。

何昱奇說，雖然該名女理專是冒用他個人名義，以投資他的彩券行為名義對外誘使他人投資，但他亦身兼運彩公會理事長身分，這樣的詐騙情形，同樣也傷害運彩公會名譽，因此他不得不大動作澄清。

何昱奇今在進入台中市調查站前受訪，表示進入偵查階段後，就不便再對外發言，若還有受害者可以跟他連絡，一同併案處理。也請司法機關盡快將該案調查清楚，替被害人追回被騙款項。

何昱奇昨天說，近日突然有20多人跟他連絡，詢問投資事宜，他才驚覺自己被該名女理專冒用名義，以開彩券行為由招攬投資。該名女子和他老婆相識，初步了解，她在至少兩年期間，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行。為了取信他人，還偽刻印章，製作他授權的合約書，騙取投資人信任。

這些投資者裡有汽車材料業者、美甲工作者等，因近日未收到「投資獲利」而該女又失聯，於是轉而找上他，他也才知竟有此事。