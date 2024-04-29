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蕭景田遭控選舉行賄 他否認買票：人生重大汙辱

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田，遭控為求台北市議員林杏兒當選，涉行賄士林北投區里長，遭依選罷法投票行賄罪起訴。士林地方法院今開庭，蕭景田否認犯罪，他以北投麗禧溫泉酒店投資者身分，贊助里長競選經費，不是買票。他更痛斥「選票是齷齪行為」，他竟為此莫須有的罪遭限制出境出海，簡直是一生重大的汙辱。

蕭景田今在3位律師陪同下出庭，他否認犯罪，主張沒有替林杏兒買票，但有贊助里長6千、1萬元不等競選經費，並提出3點說明。第一，九合一選舉時他擔任國民黨中常委、彰化縣黨部主委、北投區黨部主委，他支持黨提名的市長候選人蔣萬安、市議員、里長候選人。他是北投麗禧溫泉酒店投資者，敦親睦鄰依政治獻金法贊助本區議員10萬至30萬元，贊助士林北投區同黨籍的里長候選人6千元、1萬元等競選經費，卻被認為是違法，這對候選人和他都不公平。

第二，蕭景田表示，他從政40年，從鄉民代表、代表會主席、鄉長、縣議員、議會副議長、立法委員等職務，「我個人堅持不買票，不違法從事競選活動，對買票行為深惡痛絕」。第三，他與林杏兒無特殊交情也無恩怨，如替她買票，會讓她背負「買票議員汙名」害她落選吃官司或當選無效，強調絕不會買票。

士林地檢署2022年在九合一選舉前，大動作調查士林、北投區里長提名名單中30多位候選人，首波起訴蕭景田、曾繁川及9名里長候選人，第二波依「有投票權人收受賄賂罪」追加起訴16名里長候選人，其中13人為現任里長，共計起訴25名里長候選人。

蕭景田涉此案，士院陸續裁定8百萬元、1500萬元交保，並限制出境出海，遭限制出境出海已達1年半。由於時效將屆，法院今開庭訊問意見。公訴檢察官認為仍有繼續限制出境出必要。

蕭景田今當庭氣憤的說，「選舉買票是齷齪的行為」為了這個莫須有的罪名遭限制出境出海，簡直是他一生中重大的汙辱，「他生在台灣，死在台灣，絕不會逃亡」，懇請法院不要繼續限制出境出海。

蕭的辯護人稱，蕭景田身為中華民國觀光旅館商業同業公會理事長，需要帶團出訪世界各國觀光策展等活動，推廣我國農業、觀光旅遊，蕭景田已70歲了，不可能放棄台灣所有事業，流亡異鄉，且此案是贊助競選經費不是買票，林杏兒以16369票當選，高於最低當選票3千票，根本不用買票；蕭景田贊助張斯綱20萬元，贊助與林杏兒有嫌隙的汪瑞霞里長候選人1萬元等，皆符合政治獻金法。

蕭景田痛斥「選舉買票是齷齪的行為」。記者蕭雅娟／攝影
蕭景田痛斥「選舉買票是齷齪的行為」。記者蕭雅娟／攝影

北投 林杏兒 蕭景田 議員

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