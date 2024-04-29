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小六男童課堂羞辱女老師 他和爸媽要一起賠3.5萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名台北市某國小六年級男童在課堂上嘲笑女老師「妳被幹到了」，並引起其他同學起鬨，女老師認為教師尊嚴被踐踏，心理受到重大打擊，提告要求男童及父母賠償20萬元，台北地方法院判男童及父母應連帶賠償3萬5000元，全案確定。

女老師提告主張，男童某日在教室當著全班近30名學生面前，公然汙辱她「妳被幹到了」，嚴重侵害她的人格權、踐踏教師尊嚴，使她遭受重大打擊，而父母身為男童法定代理人，應該負連帶賠償責任，提告請求賠償20萬元。

男童及父母則反駁，據當時其他學生和班導師的說法，事發時教室內情況混亂，部分學生沒有聽到相關言詞，且雙方為師生關係，女老師事發後應以輔導、性別平等教育方式處理，而不是直接起訴，請求法院駁回訴訟。

法院勘驗現場錄音檔案，可知女老師當時正在授課，其他學生聽聞男童說「妳被幹到了」後立即大笑，女老師指責男童亂說不好聽的話，其他同學仍繼續起鬨，並稱「老師被射到了」、「就是那個射精的」，過程中許多學生不斷大笑、喧譁。

法院認為，男童確實說出「妳被幹到了」，也被其他學生聽聞，甚至隨之起鬨、繼續用類似詞語調侃女老師；男童當時已是國小高年級，並非對含有性暗示、貶抑女性的詞語意義渾然不知，認定女老師名譽受有損害。

法院指出，男童所為不尊重女老師教學專業，用性羞辱方式當眾使女老師難堪，行為不當，而父母未約束男童的在校言行，也有不妥之處，但審酌男童當時為國小六年級學生，衝動控制能力未完全成熟，簡易庭一審判男童及父母應連帶賠償女老師3萬5000元。

女老師、男童及父母均提上訴，台北地院合議庭認為一審判決酌定慰撫金金額並無不當，駁回雙方上訴，全案確定。

示意圖／ingimage
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提告 父母

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