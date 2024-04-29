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追討護理師萬元違約金 醫院敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

護理師示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
護理師示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
義大大昌醫院以二萬元「久任津貼」和一名護理師簽約二年，護理師待未滿二年離職，院方追討二萬元跟一萬元「懲罰性違約金」，她只返還二萬元，院方提告續追一萬元；一審法官認久任津貼每月僅補償數百元，欠缺合理性，判院方敗訴，醫院再上訴，上訴審法官見解同一審法官，院方敗訴確定。

判決指出，護理師二○一九年二月起在大昌醫院任職，為留住護理師，院方和她簽訂久任合約，服務二年可領二萬元「久任津貼」，若未服務滿二年，要返還二萬元跟一萬元懲罰性違約金。

護理師在合約期內自請離職，院方認為她未依約服務滿二年，要求歸還二萬元並給付一萬元違約金，護理師返還二萬元，但不願賠償違約金，大昌醫院對她提告，要求支付一萬元。

高雄地方法院認為，二萬元久任津貼換算每月僅補償數百元，還限制二年最低服務年限，不符勞基法規定的「合理補償」，且大昌醫院並未對護理師提供專業培訓，久任約定書訂定最低服務年限欠缺合理性，依勞基法規定應屬無效，判護理師不用賠償。

院方不服判決又上訴，高雄地院合議庭認為，護理師月薪約四萬至六萬餘元，院方僅提供二萬元津貼，遠低於她的每月工資，不符勞基法規定最低服務年限的「合理補償」規定，雙方久任合約無效，護理師無誠信履約問題，判醫院敗訴確定。

提告 護理師 離職

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