鄰居控他一天抽40支菸刻意毒害 法官親自到場查真相
台中市陳姓男子與謝姓男子是鄰居，但陳指控，謝在2021年5月間，短短9天內每日抽菸「40根」，刻意製造大量二手菸飄進他的住處，造成「毒害」，向謝請求10萬元賠償，還要求禁止謝在其住處半徑100公尺內居住、暫留，一審駁回，陳上訴，二審認定，法官已到場勘驗，在謝於騎樓抽菸狀況下，陳家門窗開啟，無聞到菸味，駁回陳訴請。
判決指出，陳姓男子與謝姓男子是鄰居，陳指控謝在其住處附近的騎樓抽菸，從2021年5月9日至17日，短短9天時間裡，每日抽菸40多根，大量的二手菸飄進他的住處，造成毒害。
陳男也說，曾在2021年1月間，即與謝男因二手菸問題，在台中地院達成調解，當時謝賠償他5000元，不過因謝違反調解條件，因此向法院提出告訴，索償精神慰撫金10萬元，另外謝也需因為違反調解條件，依強制執行法，裁處謝30萬元怠金，也要求謝需在判決確定後30天內搬離，且限制謝居住、租賃或暫留他住家範圍半徑100公尺內。
一審審酌，此案陳男需負舉證責任，雖然陳指控謝有「密集嚴重持續毒害」的行為，但是僅有一段在2021年5月17日的一段3分鐘的影片，該影片可知影片中的確有一名男子抽菸，但男子抽菸的地點，不是菸害防制條例規範，全面禁止吸菸的場所，謝男也已成年，也非該法管制吸菸的對象，無公權力可實施強制管制，因此駁回陳男訴請。
陳男不服上訴台中高分院，謝男出庭時強調，他沒有每日吸菸40多根，而且陳在其租屋處的對面空地，架設錄影設備，違法偷拍他在2021年5月12日、17日在騎樓抽菸的狀況，但騎樓與房屋間有水泥牆間隔、陳住處也有氣密窗，二手菸不會飄進陳的住處。
二審審酌，此案有法官到現場勘驗，在謝於騎樓抽菸的狀況下，法官到陳男住處內，雖然在陳男住家門口有聞到菸味，但進入陳屋內後，開啟窗戶約2至3分鐘時間，即未聞到菸味，而且陳拍攝到謝在2021年5月12日、17日的兩段影片僅長約36秒、1分多鐘，也無從認定謝男有任何不法。
二審認為，陳舉證的證據，不足以證明謝兩次抽菸行為，已密集製造相當於每日抽菸40多根以上的二手菸，並已造成陳生命、身體健康及居住安寧人格權的不法侵害，據此駁回陳上訴，仍可上訴。
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