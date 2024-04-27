法音洗腦信徒 精舍幫ACE洗錢逾億

宜蘭縣壯圍鄉林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，並協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元，母女檔雙雙遭羈押起訴；地方人士說，蓮池精舍「很神祕」，與地方人士沒互動，大家都不知道他們在幹嘛，宜蘭縣政府指出，精舍並未立案，難以控管。

檢警調查，林淑芬自稱蓮池精舍住持，是實際負責人，女兒謝詩瑩是會計，母女自二○二二年起和林耿宏以宗教信仰為名，要求IMBA直銷團隊到蓮池精舍接受教育訓練，由林淑芬帶信徒聽法音、捐款，甚至宣稱神明附體起乩。

謝詩瑩是IMBA行政人員，負責彙整新進成員考題，曾藉由「認識幣圈大老投資比特幣」等話術誘騙被害人。

據調查，林耿宏與IMBA理事長林若蕎要求業務員定時聽念法音、前往道場修法，宣稱有神明附身，洗腦業務員，進而宣揚集團推銷虛擬貨幣已往好的方向發展、要求業務員達成業績等理念，要業務員服從林耿宏與林若蕎。