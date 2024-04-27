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言論自由 憲法法庭判決演進史

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

刑法公然侮辱罪是否牴觸憲法言論自由爭議已久，八年前司法改革國是會議第五分組曾建議妨害名譽等應除罪化，大法官昨仍認定公然侮辱罪合憲，但嚴格限縮適用範圍，從歷年來大法官解釋及憲法判決，可看出大法官對言論自由的見解演進。

二○○○年司法院釋字第五○九號解釋雖未宣告刑法誹謗罪違憲，但在該號解釋提及言論自由是人民基本權利，應給予最大限度保護，經合理查證、有相當確信而發表的言論，可免於誹謗刑責。

憲法訴訟新制上路後，憲法法庭二○二二年判決「強制道歉」違憲，大法官認為法院透過判決要求加害人強制道歉，是強制人民不顧自身真實意願，表達違反良心、價值信念的意思，限制人民消極不表意的言論自由，干預個人內在精神活動、價值決定的思想自由。

大法官詹森林提出不同意見書，認為該判決於無限上綱加害人的言論自由及思想自由、良心自由的保障，完全漠視衡酌被害人名譽權，判決強制道歉違憲不僅狹隘化道歉的社會規範功能，更直接向國人宣示「毀人名譽，賠錢了事， 若無真意，無庸道歉」。

去年憲法法庭的憲判字八號判決，再度宣告誹謗罪合憲，無論是媒體或一般人，發表言論均負有一定程度的查證義務，不得恣意散播不實的假訊息。大法官黃昭元出具不同意見書，認為即使憲法保障名譽權，但國家仍不應透過刑法手段，介入私人紛爭，國家大動刑法追殺茶餘飯後的閒言閒語，恐不是大砲打小鳥，而是打蒼蠅。

黃昭元也認為，閒話他人的八卦雖然多屬低俗的廉價言論，但也是人之常情，未必需要完全逐出憲法保障的言論市場，可透過民事賠償保障被害人，不一定要以刑法伺候。

憲法法庭昨對公然侮辱採保守態度作出合憲解釋，但大幅限縮適用範圍，並訂兩階段審查標準，認為國家應給予言論自由最大限度保障，但不代表任何言論均受「絕對保障」，仍得權衡被侵害之人權益、公共利益。

大法官 憲法法庭 言論自由

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