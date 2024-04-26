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屏東新埤鄉長潘和源涉貪 法院裁定羈押禁見

中央社／ 屏東縣26日電

屏東新埤鄉長潘和源聘潘姓男子為公所臨時員，再進用陳姓男子為機要課員，其薪資差額由潘男領取，屏檢偵辦以貪污罪嫌聲押，法院今天裁定羈押禁見。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，潘和源在2022年就任鄉長後，想聘用潘姓男子為秘書，但鄉公所已沒有機要人員職缺，且潘男高職畢業並未有相關職務經驗，不符合聘用規定，當時僅以臨時人員聘用，同時並進用殯葬管理所的陳姓臨時人員為機要課員，將陳男聘用為機要課員的差額薪資給潘男領取。

屏東地檢署今年3月發動搜索後，認為已違反貪污治罪條例向法院聲押，但法院諭知潘和源等人，分別以新台幣30萬元交保，檢方提抗告，均遭駁回。

屏檢表示，25日再度發動搜索，補強證據，認為潘和源涉貪污罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯及證人之虞，並有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，今天上午法院裁定羈押禁見。

屏東 貪污

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